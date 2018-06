Zi trista pentru Eliza si Adriana Iliescu (80 de ani). In urma cu cateva ore, au fost afisate rezultatele la examenul de Evaluarea Nationala 2018. Din pacate, Eliza Iliescu (13 ani) a obtinut media generala de 6,52, o nota destul de mica care nu ii permite sa spere ca va prinde un loc la un liceu prestigios din Bucuresti, ci, cu putin noroc, unul de nivel mediu. (Evolutia Elizei Iliescu de la nasterea sa si pana acum)

Adriana Iliescu face contestatie! Ce note a obtinut fetita sa la romana si matematica

Eliza Iliescu, fata celei mai batrane mame, a fost notata la matematica cu nota 4,55. Ea a fost salvata de nota de la limba si literatura romana, 8,50, astfel incat media sa totala a fost calculata la 6,52.

La scurt timp dupa aflarea rezultatelor, Eliza Iliescu i-a cerut mamei sale sa depuna contestatie. Micuta de 13 ani este de parere ca notarea sa la matematica nu este corecta. Astfel, Adriana Iliescu, de profesie fost profesor universitar, a decis sa depuna contestatie si sa solicite reexaminarea lucrarilor fiicei sale, atat la matematica, cat si la romana.

Cu toate acestea, personal, Adriana Iliescu se declara multumita de nota Elizei de la limba romana. Octogenara isi cunoaste foarte bine copilul si este de parere ca fiica sa a piedut puncte importante din cauza caligrafiei.

“Doamna Iliescu spune ca Eliza a fost depunctata la caligrafie. Fetita are un scris care nu este caligrafic, e ca al unui copil de scoala primara, dar este lizibil. Amandoua sunt constiente ca nota Elizei nu va urca foarte mult, maximum sa creasca pana la 7 in urma reexaminarii insa, daca cea mica a dorit acest lucru mama a fost de acord. Oricum, sunt locuri in licee pentru toti copiii si pana la urma vor gasi unul bun pentru fetita. Nu, Eliza nu a plans dupa afisarea rezultatelor. Doar a cerut sa i se corecteze din nou lucrarile. Vrea acest lucru si pentru lucrarea la matematica, unde ea nu este stralucita. Sustine ca a lucrat la toate punctele si cumulat ar putea sa obtina o nota mai mare tocmai la matematica”, ne-a declarat o persoana din apropierea familiei Iliescu.

Din pacate, daca Eliza nu va obtine o medie mai mare, sansele ei de a ajunge la un liceu bun sunt destul de mici.

Cum se calculeaza media de admitere la liceu?

Nota de admitere la liceu se calculeaza ca medie intre media generala la Evaluarea Nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, acesta avand o pondere de 80% si media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei finale de admitere, anunta Ministerul Educatiei.