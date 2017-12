Cristian Pomohaci fusese invitat sa cante in cadrul unui mega concert organizat de un post de televiziune de folclor de la noi, pentru iubitorii acestui gen muzical.

Caterisit si alungat cu scandal, in vara, din parohia sa din Mosuni, judetul Mures, in urma scandalului sexual in care a fost implicat, fostul preot Cristian Pomohaci lasa senzatia ca se focuseaza pe cariera sa muzica. Din pacate, la prima sa cantare in Bucuresti, Pomohaci i-a incurcat pe organizatori.

