Anamaria Prodan a slabit spectaculos in 2017 si nu rata nicio ocazie sa-si puna in evidenta noua silueta. La un moment dat insa, ea a facut furori la un eveniment la care si-a etalat noul posterior, mult mai bombat, semn ca a intervenit in zona respectiva. (Vezi AICI cum arata posteriorul Evei Kent inainte de a-l mari)

Sexy-impresara nu a dat declaratii pe acest subiect, desi diferenta era extrem de vizibila. La momentul respectiv, existau voci care spuneau ca Anamaria si-ar fi lucrat bine la sala posteriorul de a ajuns sa fie atat de bombat, iar alte persoane din anturajul ei sustineau ca vedeta ar fi apelat la medicii esteticieni. Anamaria Prodan si-ar fi bagat silicon in fese, in secret, la o clinica renumita din Turcia.

Brigitte Sfat a apelat si ea la medicii esteticieni din Turcia pentru a-si mari fesele. Sotia lui Ilie Nastase declara insa ca secretul posteriorului ei bombat este efortul depus in sala de fitness cu antrenorul ei personal.

La scurt timp insa, sotul Nastase a dat-o de gol, intr-un interviu, iar reactia ei a fost fabuloasa: “Hai ca esti nesimtit!”. Mai apoi insa, bruneta si-a etalat noul fund pe plaja din Mamaia, purtand costume de baie decoltate si pozandu-se in ipostaze care sa-i puna in evidenta noul bombeu.

Loredana Chivu si-a marit si ea posteriorul, insa nu cu silicon, ci facandu-si niste injectii cu o substanta-minune. Procedura si-a facut-o la “Clinica Vedetelor” si a constat in introducerea unui implant lichid, pe baza de apa, numit AQUA Filling.

Pretul maririi prin injectare AquaFilling la “Clinica Vedetelor” este de 1200 Euro / 100 ml. Blondina si-a injectat in toamna lui 2017 cate 200 ml in fiecare fesa.

„Este exact ce mi-am dorit: am ajuns la clinica, am ales sa fiu sedata usor, mi s-au facut injectiile in fese, m-am ridicat si am plecat acasa. Acum port un pantalon-corset timp de o luna si asta este tot. Pentru urmatorii 7 ani am reusit sa obtin cel mai frumos si bombat posterior intr-un mod incredibil de usor, brazilian style. Eu mi-am injectat cate 200 ml in fiecare fesa, in total 400 ml”, declara Loredana Chivu, la scurt timp dupa interventie.

La doar cateva saptamani, Eva Kent a calcat si ea pragul “Clinicii Vedetelor” cerandu-le specialistilor sa-si faca aceeasi procedura ca a Loredanei Chivu.

Pentru aceasta procedura Eva Kent a scos din buzunar aproximativ 4.000 euro, ea injectandu-si 300 ml de substanta, cate 150 ml in fiecare fesa.

Comparativ cu alte tipuri de interventii, aceasta procedura inovativa vine cu multe avantaje pe care romancele le-au apreciat: lipsa durerii si a perioadei de recuperare fac parte din cele mai importante. Rezultatul se mentine intre 5 si 7 ani, dupa care substanta se resoarbe fara alte consecinte.

Este de apreciat faptul ca ceea ce se injecteaza este o substanta ce contine 98% ser fiziologic, fiind foarte bine tolerata de organism.