Cea care i-a dat viata vedetei s-a stins intr-un accident de masina, ultima amintire pe care protagonista o are cu mama ei fiind momentul in care Violeta s-a aruncat peste ea si peste sora ei, sa le protejeze inainte de impact.

Andreea avea noua ani, iar Cristina avea 5. Mama Andreei se afla pe scaunul din dreapta si nu a avut nicio sansa sa traiasca.

Fosta "zana a surprizelor" se gandeste mereu la atingerea femeii pe care a iubit-o enorm si o compara cu un inger.

"Daca ar fi sa fiu un fluture, aripile mele ar avea culoarea violet. Numele meu mostenit de la mama este Violeta. Mama are, in memoria mea afectiva, chip de inger, aripi de fluture. E constiinta mea, spiritul pozitiv care ma salveaza in clipe in care simt ca ma clatin. Mina mamei pe fruntea mea este cea mai simpla si de neuitat intimplare repetata a copilariei mele. As da orice sa intorc timpul inapoi, sa inchid ochii si sa simt binecuvintarea, linistea, raiul pe care il aduce, in mintea si pe fruntea mea, o simpla atingere a mainii, aparent neinsemnata.", a povestit Andreea Marin pentru revistatango.ro