Gheorghe Turda si Nicoleta Voicu

Iubirea pluteste in aer in showbiz-ul romanesc! Indragitul cantaret de muzica populara Gheorghe Turda s-a indragostit de o colega de breasla, frumoasa si mult mai tanara, Nicoleta Voicu!

Gheorghe Turda si Nicoleta Vociu au pastrat discretia in privinta relatiei lor, in conditiile in care ei s-au cunoscut si s-au apropiat inca de la finele toamnei lui 2017! Ambii au preferat sa isi traiasca iubirea in liniste, fara a provoca valuri care sa le perturbe linistea! Cu toate acestea, povestea lor nu mai putea fi ascunsa de ochii lumii, de aceea, au decis ca este momentul sa dea frau liber sentimentelor si sa nu le mai pese de gura lumii. (afla de ce este in doliu Gheorghe Turda)

Gheorghe Turda iubeste din nou! Ce randuri i-a dedicat Nicoleta cu siguranta l-a emotionat!

Drept dovada si mesajul pe care Nicoleta i l-a trimis de ziua onomastica a artistului.

"Va sti lumea ce, deocamdata, stim doar ...NOI!!! Octombrie, 25 octombrie. Iubirea s-a nascut in...toamna. Si-au trecut zile, multe zile. Si zilele s-au facut luni. Mesaje, apeluri si dorinta de a spune " Da!". Nu acel da din fata starii civile, ci acel "Da!" de a fi impreuna. Asa au stat lucrurile pana la o data de 01.01.2018, cand un mesaj de Anul Nou mi-a trezit simturile si mi-a dezamortit sufletul. Am chibzuit mult. De felul meu, iau deciziile cu inima, acum le luam cu mintea. Gandeam, inainte de orice, doar la ce va spune lumea. Apasator. Dureros. Si greu. Refuzuri din partea mea, atat de multe refuzuri de ajunsesem sa gandesc ca nu-i deloc cinstit. Intr-un amalgam de ganduri, unul, doar unul devenise obsesiv: " Bate BINELE la usa mea si eu nu stiu sa-l ....primesc. Ozana Barabancea imi spusese candva: "Invata sa primesti!" Eram atat de ...refractara! Mi-era rusine sa primesc. Din prea mult bun-simt, cred. De data aceasta, am primit. Am lasat lumea in ...lumea ei si mi-am urmat destinul. Am spus "Da!", vreau sa fiu fericita! Si am dat curs IUBIRII mele. N-a fost usor si nici nu este. Dar va sti lumea ce, deocamdata, stim doar ...NOI. La multi ani, iubire!!!!! "Stii ca iubirea schimba tot?!", sunt cuvintele Nicoletei Voicu pentru Gheorghe Turda!