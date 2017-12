Bogdan si Anda Maleon au fost gasiti decedati luni seara, de Craciun, procurorii stabilind ca cei doi s-au sinucis. Rezultatele necropsiilor sotilor Maleon au fost trimise catre Parchet, iar in raportul medicilor legisti se arata ca Bogdan si Anda au baut alcool inainte de a se sinucide. (vezi ce spune mama Andei Maleon despre teribila drama)

Cei doi soti aveau o situatie financiara rezonabila. Din declaratia de avere depusa de Bogdan Maleon in mai 2017, in calitatea sa de director general la Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” din Iasi, reiese ca familia Maleon detinea o casa de 116 metri patrati, cumparata in 2012, si un autoturism, luat prin credit, tot in 2012.

