Nelu Ploiesteanu si Elena, sotia lui, au avut un scandal imens in urma cu cativa ani cand ea l-ar fi prins pe el ca o insala. Elena stia ca Ploiesteanu avea o relatie extraconjugala, insa a sperat ca va fi doar o aventura si ca barbatul ei se va plictisi de amanta si se va intoarce acasa. A tacut si a asteptat. Relatia lor insa pare sa fi durat mai bine de 10 ani, dupa cum declara sotia artistului in nenumarate emisiuni tv. Femeia ar fi prins-o si ar fi si capacit-o de cateva ori pe amanta lui Ploiesteanu. Mai apoi, Elena ar fi aflat ca artistul i-ar fi cumparat si casa amantei. Acesta a fost gestul care a umplut paharul, iar Elena hotarase sa divorteze.

"Stii ce iti fac? Si tie si lu latura aia, hartia aia igienica? Acum 10 ani de zile am prins-o si am batut-o si am umilit-o intr-un stil barbar. I-am pus pampersul cu fecale pe gura si am spart-o cu bataia. Nu e o mandrie dar mi-am aparat familia. In momentul in care am batut-o, stii ce a facut el? A fugit la Ploiesti la hotel. Doua saptamani a stat la ea", a declarat sotia lui Nelu Ploiesteanu la o emisiune in 2014.

Citeşte şi De ce va fi inmormantat atat de tarziu fiul lui Nelu Ploiesteanu! Am aflat motivul pentru care inhumarea a fost amanata

Scandalul dintre ei a fost si mai mare in momentul in care Elena i-a reprosat lui Ploiesteanu ca pentru fiul lui, Mihaita, diagnosticat cu tetrapareza spastica, baiat care a murit recent, nu da bani suficienti pentru tratamente. “Nu il intereseaza de Mihaita, vine si lasa 2-3 milioane. Nu e suficient. Copilul asta nu merita sa nu isi vada parintele cu care a crescut in casa. Nelu i-a luat apartament de 38.000 de euro (amantei – n.r.), sunt sigura si o sa scot la iveala. Cer la procuratura sa se verifice. Eu va spun ca acolo sunt banii, stiu cine a ajutat-o pe fatuca asta care e croitoare la Liza Panait. Sunt mai multi bani, de 14 ani el o tine cu chirie peste tot, numai pe Stefan cel Mare dadea 300 de euro pe luna. Mi-a distrus barbatul, casnicia si baiatul. Din cauza ei e tot", spunea Elena intr-o alta emisiune, in 2015.