Tatal lui Madalin Ionescu si-a revenit nesperat de repede in urma edemului si accidentului cerebral pe care l-a suferit in Saptamana Mare a Pastelui. (Madalin Ionescu, pregatiri pentru petrecere de rupere a turtei fetei sale)

Pericolul insa nu a trecut, motiv pentru care octogenarul a fost internat intr-un centru de lux pentru seniori, unde este vizitat zilnic de copiii, nurorile si nepotii sai.

Decizia mutarii parintilor, din Ramnicul Valcea in Bucuresti, a fost luata intr-un consiliu de familie.

“E poveste mai veche care a explodat in preajma Pastelui. Asa cum se intampla si in cazul altor batrani, tata a inceput sa aiba o serie de dificultati, insa nu ne asteptam sa treaca sau sa trecem printr-un astfel de episod. A facut un accident cerebral.

A inceput cu o pneumonie care a dat in edem cerebral combinat cu un accident vascular. A fost o perioada foarte trista, cernita, cenusie pentru noi toti pentru ca am crezut ca o sa-l pierdem. Timp de 4-5 zile tata a fost intr-o stare de semi-coma. Nu deschidea ochii, nu mai manca, nu avea reactii si atunci a trebuit sa-l aducem de la Ramnicu Valcea la Bucuresti”, a povestit Madalin Ionescu pentru WOWbiz.ro.

Madalin Ionescu si-a mutat tatal la un centru pentru seniori. Ce se intampla cu mama lui

In prima faza, octogenarul a fost dus de catre fiul la un spital privat, de lux, iar apoi transferat la Spitalul Elias, la sectia destinata persoanelor varstnice.

“La Bucuresti, cei de la spital, de la sectia de Terapie Intensiva, l-au resuscitat. Apoi, l-am transferat la Spitalul Elias, la Sectia de Geriatrie. Din fericire miracolul a capatat nuante extraordinare pentru ca, aici, tata a facut progrese masive in fiecare zi. Acum deja merge, este adevarat cu unele dificultati, dar merge, vorbeste si mananca singur.

Cand s-a intamplat atunci, in Saptamana Mare, in Sambata de dinaintea Pastelui, incepusem sa vorbim cu preotul despre formalitatile legate de cele mai grele evenimente din viata unui om. Cautam loc de veci, serios, doar credinta ne-a tinut in acele zile.

Ma rugam la Dumnezeu incontinuu si pana la urma s-a produs miracolul. In momentul in care l-am adus la Bucuresti, tata nu mai avea reactii. Acum si-a revenit si totul este bine. Este adevarat, are o varsta inaintata, 80 de ani, dar el pana acum 2 ani facea flotari. A trait foarte bine, a fost unul dintre coordonatorii lucrarilor tuturor Hidrocentralelor din Moldova pana in inima Ardealului.

A avut o viata de roman si era pacat sa se intample asa ceva, mai ales intr-un moment in care aveam foarte multa nevoie de prezenta lui”, ne-a spus Madalin Ionescu.

Inca marcat de toate cele intamplate, de faptul ca mama si tatal sau au trecut printr-o cumpana si el era departe de ei, Madalin Ionescu a trebuit sa ia o hotarare decisiva.

“Tata este acum la Centrul de Seniori Eden, pentru ca acolo beneficiaza de asistenta medicala, 24 de ore din 24. Cel putin o perioada, pana isi va reveni si vom fi siguri ca nu mai exista pericol, el va ramane acolo. Sunt extraordinari cei de la acest camin.

A fost cumplit, dar, in fericire, Dumnezeu a avut alte planuri cu tata. Ieri (n.r.: duminica 29 mai) l-am luat acasa. L-am adus pentru a petrece alaturi de toata familia, alaturi de Petra, de ziua ei. Ieri, cand l-am vazut in curte am plans. Nu stiu daca el a realizat prin ce a trecut, prin ce am trecut cu totii.

Nici pe tata, nici pe mama, nu-i mai lasam sa se intoarca la Ramnicu Valcea pentru ca ne este foarte greu sa ii ajutam intr-o astfel de situatie. Se vor muta aici cu noi! Eu si fratii mei suntem toti in Bucuresti si am decis sa nu-i mai lasam sa plece”, a explicat Madalin Ionescu.