Mormantul Stelei Popescu de la Cernica din Bucuresti s-a transformat intr-un loc de pelerinaj pentru admiratorii marii doamne a teatrului romanesc. Ieri dimineata, mai multi vizitatori se stransesera la locul de veci al actritei. Angajatii cimitirului au dezvaluit pentru WOWbiz.ro ca acelasi lucru se intampla in fiecare weekend: mormantul Stelei Popescu se umple de flori si lumanari, semn ca memoria acesteia este inca vie in sufletul romanilor, cu toate ca au trecut aproape 6 luni de la trecerea in nefiinta.





Ieri, pe piatra de mormant se afla chiar si o coroana uriasa, cu insemnele tricolore.



Stela Popescu a murit pe 23 noiembrie 2017, la 81 de ani. In urma cu cateva zile, medicii legisti au anuntat oficial ca moartea artistei s-a produs din cauze naturale, respectiv un accident vascular cerebral. Ea a fost gasita fara suflare in holul casei in care locuia si initial, anchetatorii au deschis dosar de moarte suspecta. Pana la urma, legistii au hotarat ca nu este cazul sa realizeze un raport suplimentar de expertiza, neexistand indicii ca aceasta ar fi murit din cauze suspecte.