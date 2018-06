Stirea momentului! Cel mai cunoscut bucatar s-a sinucis! O lume intreaga in stare de soc!

Anthony Bourdain s-a sinucis la varsta de 61 de ani.

E doliu in lumea intreaga dupa ce s-a aflat ca celebrul Chef Anthony Bourdain si-a pus capat zilelor. Un apropiat al faimosului bucatar a facut anuntul mortii.

"Ne va lipsi mult. Gandurile si rugaciunile noastre se indreapta catre fiica si familia lui care trec printr-o perioada extraordinar de grea!", au anuntat reprezentantii CNN.

Bourdain se afla in aceasta perioada in Franta, acolo unde trebuia sa participe la mai multe filmari. Un prieten a sesizat autoritatile spunand ca a mers la usa camerei sale de hotel si nu a primit niciun raspuns. Anthony Bourdain a fost gasit fara suflare in camera de hotel, anunta presa internationala.