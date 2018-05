Adrian Mititelu, patronul Universitatii Craiova, a anuntat ca un celebru rapsod popular este pe patul de moarte. Este vorba despre amicul acestuia, violonistul Mitel Dragulin, unul din cei mai apreciati instrumentisti din zona Olteniei, care este grav bolnav.

Un celebru rapsod popular este pe patul de moarte: "Dumnezeu sa te aiba in paza, Mitele!"

„Cunoscutul rapsod de mare valoare Mitel Dragulin se zbate sa ramana in viata dupa o operatie foarte grea si un diagnostic crunt! Dumnezeu sa te aiba in paza, Mitele! Suntem cu inima si cu gandul la tine”, a postat Adrian Mititelu. (vezi cum a fost gasita moarta in casa o celebra cantareata de muzica populara)

Citeste continuarea materialului pe stirilekanald.ro