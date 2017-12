Vedete

Lidia Buble s-a lansat in showbiz in urma cu trei ani si de atunci inregistreaza succes dupa succes. Piesele ei sunt difuzate de dimineata pana seara la radiouri si la posturile muzicale si, in plus, tanara are si un capital de imagine consistent. La putin timp dupa debut, cantareata a marturisit ca modelul ei este nimeni alta decat Andra.