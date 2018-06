Anamaria Prodan a trecut prin momente cumplite in urma cu doua luni, cand mama ei s-a stins dupa ce a luptat o lunga perioada cu cancerul la pancreas.

Impresara de fotbalisti a povestit ca a mai trait o singura data o durere atat de puternica, de parca toata lumea ei s-ar fi naruit.

Prezentatoarea tv s-a simtit pierduta cand avea doar 18 ani, la moartea tatalul, cel pe care il considera modelul ei. Chiar si in ziua de astazi, Anamaria Prodan tine minte exact cum a primit vestea infioratoare, in urma cu aproape 30 de ani.

"Nici nu implinisem 18 ani si el a murit. Era in biroul lui cu un client, a facut atac cerebral si a decedat pe loc. Nici eu, nici sora mea nu eram acasa, ne-au sunat niste vecini sa ne dea vestea. Am plans atat de mult atunci, am simtit ca s-a rupt ceva din mine, ca sufletul meu este gol fara el. Repet, a fost un om nemaipomenit, un familist convins, un sot care si-a divinizat sotia, care a incurajat-o sa cante toata viata si nu doar in Oltenia, ci peste tot. A impins-o de la spate pe mama in cariera, nu a lasat-o sa cedeze, intinerea cu zece ani cand o vedea pe scena. Nu era gelos. In casa noastra nu au fost niciodata batai sau injurii, iar eu, tot timpul cat a trait, m-am gandit ca atunci cand am sa ma marit, am sa imi iau un sot care sa semene cu el", a declarat Anamaria Prodan pentru WOWbiz.ro in urma cu ceva timp.