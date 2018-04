Ionela Prodan

Ionela Prodan a incetat din viata, in urma cu doua saptamani, la Spitalul Elias din Capitala! In varsta de 70 de ani, indragita cantareata suferea de un cancer la pancreas si, in ciuda interventiilor de specialitate, nimic nu a mai putut-o salva!

Multora nu le-a venit sa creada ca, intr-un timp atat de scurt, Ionela Prodan s-a prapadit, intrucat ea parea sanatoasa, basca nici nu s-a confruntat cu mari probleme de sanatate! Sau…cel putin, nu a stiut nimeni ca ar fi suferit vreodata de vreo afectiune dura.(afla motivul halucinant pentru care Ionela Prodan a vrut sa fie machiata inainte de a muri)

Ionela Prodan a fost bolnava si in America! Motivul pentru care a fost operata imediat

Totusi, au existat momente de cumpana si in viata cantaretei! Daca accidentul de masina avut dupa ce a nascut-o pe fiica ei cea mare, Anamaria, a fost ultramediatizat, ei bine, a mai existat unul in urma caruia, marea cantareata si-ar fi putut pierde viata.

Putini stiu insa ca Ionela Prodan a fost bolnava si in America! S-a intamplat in urma cu sase ani si toata familia a fost atunci extrem de speriata. “Artista se afla in Las Vegas, intr-o vacanta, impreuna cu fetele ei. Dupa o zi intreaga de plimbari prin oras, din senin, i s-a facut rau si nu a mai putut sa stea in picioare. Respira cu greutate si transpira abundent, astfel ca, speriata, a facut un apel la 911 si a chemat de urgenta ambulanta”, au dezvaluit apropiatii familiei, care mai sustin ca, este foarte posibil ca de atunci, afectiunile la pancreas ale Prodancei sa se acutizeze. Citeste ce i s-a intamplat la spital vedetei pe stirilekanald.ro