Declaratiile pline de emotie a lui Stere Halep, dupa ce fiica lui, Simona Halep, a castigat finala de la Roland Garros

Stere Halep, mentorul Simonei Halep, a urmarit finala de la Roland Garros cu sufletul la gura. Emotionat pana la lacrimi si mandru de fiica lui, pe care a indrumat-o de mica in lumea tenisului, tatal sportivei se declara acum cu adevarat implinit.



„În fiecare an am venit cu gândul să câştigăm un Grand Slam, Dumnezeu a vrut să fie azi. Este cea mai fericită zi. M-am născut cu noroc, mi-a dat Dumnezeu un copil minunat. Va câştiga mai multe Grand Slam-uri, azi a spart gheaţa. Sunt mândru că fata mea a ajuns să reprezinte ţara mea pe acest glob. Le muţumesc lui Hagi şi Popescu că au fost alături de mine, am trecut mai uşor peste momentele grele”, a spus Stere Halep.