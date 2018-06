Numarul 1 mondial in tenisul feminin, Simona Halep a castigat sambata turneul de la Roland Garros, implinindu-si un mare vis si bucurand o tara intreaga. In spatele succesului, insa, se afla o multime de sacrificii ale sportivei, dar si ale familiei din spatele ei, aspect dezvaluit de cunoscuta ziarista Floriana Jucan.

In finala de la Paris, Simona Halep s-a impus in fata lui Sloane Stephens in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1, intrand si in posesia unui premiu de 2,4 milioane de euro.

