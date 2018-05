In ultimele zile, tot mai multi au intrebat-o pe Diana Belbita cand intra din nou in “cusca” pentru a se lupta. Asta pentru ca cea supranumita “Printesa Razboinica” are numerosi fani care vor sa o vada luptandu-se. Diana Belbita le-a dat insa o veste proasta. Nu si-a programat inca nici o competitie pentru ca nu a reinceput antrenamentele la capacitate maxima.

Diana Belbita, fosta concurenta Exatlon, probleme cu genunchiul:"Minteam medicul ca nu ma doare"

“Nu stiu daca voi putea lupta foarte curand pentru ca accidentarile din Exatlon sunt “adevarate”, pentru cine se indoieste de asta. Eu am inca probleme la genunchi, la tendon si din cauza asta nu pot sa ma antrenez cum trebuie.

Am jucat in ultimele doua- trei saptamani ale mele la Exatlon accidentata si desi medicii imi spuneau ca trebuie sa iau pauza, eu voiam sa intru pe traseu. Minteam mereu medicul ca nu ma doare, ca ma simt bine. Chiar ajunsese doctorul sa spuna ca e un miracol ca m-am vindecat atat de repede. Eu insa minteam pentru ca imi doream sa intru pe traseu”, a marturisit Diana Belbita.



Din cauza genunchiului la care inca nu s-a recuperat in totalitate, Diana Belbita nu poate face antrenamentele dure cu care era obsinuita inaintea unei competitii importante.