Dieta de vara rapida! Meniul complet care te ajuta sa slabesti in 2 saptamani! Functioneaza la 9 femei din 10

Oamenii de stiinta de la Universitatea din California au aratat, in cadrul unui studiu recent, ca persoanele care reusesc sa se mentina la o greutate normala au inclus in dieta lor zilnica cate doua portii de legume si fructe. In schimb, persoanele obeze au inclus in meniul lor zilnic o singura portie de cruditati.



Acelasi studiu a demonstrat ca un fruct servit la inceputul fiecareu mese reduce cu 15% formarea depozitelor de grasime.



Iata meniul si regulile pe care trebuie sa le urmezi in dieta de vara expres, daca vrei sa slabesti rapid si sa iti mentii greutatea chiar si dupa incheierea regimului:

