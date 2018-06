S-au afisat rezultatele la Evaluarea Nationala 2018. Eliza Iliescu, fata celei mai batrane mame, are note extrem de mici. La matematica ea nu a reusit sa obtina decat 4,55. A salvat-o insa nota de la romana, 8,50, astfel incat media a iesit de 6,52.

Cu o astfel de medie, sansele Elizei Iliescu de a ajunge la un liceu bun sunt destul de mici.

Cum se calculeaza media de admitere la liceu?

Nota de admitere la liceu se calculeaza ca medie intre media generala la Evaluarea Nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% si media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere, anunta Ministerul Educatiei.