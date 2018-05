Draga Olteanu Matei se afla in spital de duminica, unde a ajuns cu mai multe afectiuni, la ficat, pancreas si fiere si a fost suspecta de pancreatita. Conform presei locale din Piatra Neamt, acolo unde actrita locuieste de cativa ani si este si internata, aceasta este in continuare in spital pentru alte investigatii medicale.

Marea actrita traieste de trei ani cu mare durere in suflet si nu o data a spus ca viata pentru ea nu-si mai are rostul de cand sotul ei a murit.

Dupa 44 de ani casnicie alaturi de doctorul Ion Matei, Draga Olteanu Matei a ramas vaduva, La scurt timp dupa ce a ramas singura, marea actrita avea sa faca declaratii emotionante, care i-au intristat pe toti. “Va spun sincer ca as fi preferat sa mor si eu odata cu el. Daca exista o mare dragoste, cum am trait eu, ti se pare ca nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiti. Nu a existat niciun secret al longevitatii. (…) Asta e dragostea profunda care incepe din tinerete cu atractia fizica si se continua cu iubirea. Ajungi sa il iubesti pe celalalt cu toata fiinta ta, respiri odata cu el, plangi odata cu el, razi odata cu el... Asa a fost viata noastra. Lumea nu trebuie sa se ingrijoreze pentru mine. Lucrurile sunt asezate bine la locul lor, stiu ce am de facut", a povestit actrita in urma cu trei ani.

Draga Olteanu Matei nici nu a mai vrut de atunci sa iasa prea mult in public, iar in scurtele interviuri pe care le-a mai acordat spunea mereu: “Nu cred ca o mai duc mult”.



Asa ca, acum afland despre starea de sanatate precara a marii actrite, toata lumea se roaga sa depaseasca momentul.

La finalul anului trecut, Draga Olteanu Matei a primit Premiul de Excelenta intr-o gala la Piatra Neamt si atunci a urcat pe scena zambitoare. A fost incantata si parea chiar fericita. La final insa a marturisit: "Nu merit eu sa fiu bagata in seama, nu sunt un om atat de important. Presa si publicul trebuie sa-si indrepte atentia catre generatia tanara. Trebuie sa va ocupati de oamenii din generatia dumneavoastra. Nu va mai ocupati de o baba vaduva care si-a trait traiul, si-a mancat malaiul”, a declarat Draga Olteanu Matei.