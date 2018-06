Celia, artista care s-a facut remarcata in showbiz-ul romanesc cu melodiile pe care le-a lansat de-a lungul timpului, a trecut, de curand printr-o experienta ingrozitoare.

"Panicata e putin spus. Cand copilul tau pateste ceva e groaznic. Se vehiculeaza pe net ca aceste capuse pot transmite virusi. Ne-am dus seara in natura, am vazut capusa a două zi de dimineata. Am mers la medic. (…) In cazul nostru capusa nu a inceput sa traga. Cel mai tare m-a panicat internetul", spunea Celia, in urma cu cateva zile, atunci cand a costatat cu groaza ca fiul ei a fost atacat de scarboasa insect-parazit.

Din fericire, asa cum a si recunoscut, Celia a ramas doar cu o sperietura, iar fiul ei, Angelo, de patru ani, nu a patit nimic, el avand norocul ca respectiva capusa sa nu apuce sa se fixeze prea bine pe pielea lui si, implicit, nu a apucat sa se hraneasca cu sangele micutului si, astfel, sa il infecteze. Dar, ca orice mama, Celia s-a speriat foarte tare, cu atat mai mult cu cat nasterea lui Angelo a fost una problematica, lar la inceputul acestui an a mai pierdut o sarcina, motiv pentru care este de inteles de ce s-a panicat atat de tare.

Cu toate acestea, capusele sunt cu adevarat periculoase, iar pe stirilekanald.ro aflati cu va puteti feri de ele sau, in cazul in care va ataca, cum puteti sa le extrageti din piele, fara medic.