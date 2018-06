Saveta Bogdan

Saveta Bogdan a avut o viata privata extrem de zbuciumata! Indragita de public si de prieteni, interpreta de muzica populara a trecut, in schimb, prin chinurile iadului cu cei doi soti ai sai.

De altfel, chiar ea marturisea ca primul sot a fost un adevarat vis urat! Agresiv si prieten cu paharul, omul a lovit-o de multe ori pana cand nu mai putea sa respire. (citeste prin ce clipe de groaza a trecut Saveta Bogdan acasa la barbatul cu doua sotii surori)

Citeşte şi Drama pentru fosta sotie a lui Mihaita Nesu! Tatal Mariei a incetat din viata

Saveta Bogdan, batuta cu bestialitate de primul sot! "Era gelos"

“Pe la varsta de 16 ani, am fugit de acasa, pentru a locui cu iubirea vietii mele de atunci! Eram atat de fericita, nu imi pasa de nimeni si de nimic. Din pacate, dupa nunta, sotul meu a devenit extrem de gelos. Nu ii convenea ca plec la spectacole si, dupa ce se imbata, ma batea mar, ce sa va spun, ma batea pana ma lasa lata. Am stat cu el doar cinci ani, dupa care am fugit si am divortat”, a dezvaluit indragita artista in presa!

In mod cu totul incredibil, Saveta Bogdan nu a reusit sa fie fericita nici cu cel de al doilea sot! "Ne certam mereu, iar intr-o seara el m-a impins intr-un sifonier", a spus cantareata.

Citeste cate amante a avut barbatul vedetei pe stirilekanald.ro