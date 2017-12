Paparazzi

In urma cu un an si jumatate, Vasile Calofir puncta la capitolul popularitate in randul telespectatorilor dupa ce a ajuns in finala unui show care se desfasura intr-o ferma din Cipru! Frumos, cu parul lung si extrem de inteligent, actorul a prins la public si se parea ca va tinti si un post de prezentator!