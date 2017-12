Actiunile criminale ale Magdalenei Serban se rasfrang acum si asupra familiei sale! Persoanele din Craiova, orasul din care provine femeia de 36 de ani care a ucis cu sange rece o alta tanara la metrou, se tem chiar si de parintii acesteia!

Drept dovada, in urma cu cateva zile, la scurt timp dupa ce s-a aflat de crima, mama Magdalenei a fost ocolita intr-un magazin din localitate de persoanele venite la cumparaturi. (incredibill ce a spus criminala de la metrou in momentul in care a fost intrebata cum o cheama)

“Doamna Constanta nu are nicio vina, dar faptele fiicei sale au ingrozit intreaga tara! In ciuda faptului ca apropiatii femeii stiu cat s-a chinuit cu Magdalena, care era bolnava psihic, si cat de mult a insistat, in urma cu o luna, sa o interneze intr-un spital specializat, in aceste momente, toata lumea se fereste de ea prin oras!”, au dezvaluit surse de la fata locului.

