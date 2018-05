Niculina Ivan si Giani Kirita

Povestea de viata a mamei lui Giani Kirita este una tulburatoare! Mama fostului jucator a trecut prin toate experientele posibile in timpul casniciei cu primul sot, de la exatz la agonie, si de la gesturi frumoase la violente verbale si fizice.

“Casnicia cu tatal lui Giani a fost un cosmar, desi atunci cand m-am maritat cu el a fost totul bine si frumos! Il cunosteam pe Constantin de cand eram copii, locuiam in acelasi sat, la Sabareni, si parca ma vedeam alaturi de el dintotdeauna! Mi-am dorit sa ma casatoresc cu el, nu m-a fortat nimeni, familia sau societatea, asa cum se intampla inainte. De aceea, m-am si cununat la doar 18 ani. Un an mai tarziu, am nascut o fata, iar cand l-am avut pe Giani, implinisem deja 24 de ani. A fost iubire timp de 10 ani, dar nu am mai putut convietui cu sotul meu pana la urma. Fostul meu barbat devenise foarte gelos, era violent, si nu ne mai intelegeam! Nu mai suportam! Asa am ajuns la divort”, a dezvaluit mama lui Kirita, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro! (citeste cum a fost gasit tatal lui Giani Kirita mort in casa, cu gura sparta)

Niculina Ivan si-a recuperat fiica fortat dupa divort! “Socrii nu ma lasau sa o vad”

La separarea oficiala de fostul sot insa, a venit un alt calvar pentru mama lui Kirita! Conform legii din perioada comunista, un copil a ramas la mama si altul la tata!

In atari conditii, Niculina Ivan si-a recuperat fiica fortat dupa divort! “Mi-a trebuit mult curaj la vremea respectiva, insa am facut tot ce era omeneste posibil sa am copilul langa mine! Tot Sabareni-ul stie ca tribunalul mi l-a dat mie doar pe Giani, care avea trei anisori pe atunci, iar pe sora lui, care era cu cinci ani mai mare, a incredintat-o, initial, sotului! Innebunisem in perioada aceea, caci fiica mea statea la socrii si ei nu imi dadeau voie sa o vad deloc! Ma bagam prin tufisuri, doar sa o zaresc! Inima mea era cat un purice! De atata durere, m-am imbolnavit de hepatita in acea vara! Pe urma, nu am mai rezistat, si cu “japca” m-am dus sa o iau acasa! Am recurs la o “actiune” fortata si am reusit sa imi recuperez copilul! De atunci, am crescut-o si pe ea si pe Giani singura”, a povestit mama lui Kirita, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!