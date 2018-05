Probleme pentru Elena Gheorghe in acest weekend! Pe adresa [email protected] ne-a parvenit o informatie conform careia indragita cantareata ar fi trecut prin cateva clipe de panica!

Aflata la Dino Parc Rasnov, alaturi de fiul sau, Nicholas,si parintii colegilor de la gradinita baietelul ei, Elena ar fi avut o serie de emotii in momentul in care unul dintre copiii din grup ar fi disparut! In imaginile parvenite la redactie, se observa clar ingrijorarea frumoasei vedete si felul in care incerca sa il gaseasca pe micutul in varsta de numai cinci anisori! (intra sa vezi primele imagini exlusive cu Elena Gheorghe la plaja, intr-un costum de baie extrem de sexy)

Elena Gheorghe, momente de panica la Rasnov! “Il strigam pe Matei”

Pana la urma, situatia s-a rezolvat, pustiul a aparut in preajma grupului si apele s-au linistit! Contactata telefonic, cantareata a recunoscut ca a tras o sperietura, dar, din fericire, acum, totul este in regula!

“Este adevarat! La finalul saptamanii trecute, am plecat la Fundata cu Nicholas! A fost vorba despre o excursie organizata de gradinita la care fiul meu merge, in care au mai venit si alti copii din grupa lui! Totul a fost foarte frumos! Sambata, insa, cand ne-am dus la Dino Parc in Rasnov, s-a intamplat un pic incident! Unul dintre baietei, pe numele lui Matei, a disparut pentru cateva momente din grup! Fara sa isi dea seama ca o sa ii ingrijoreze pe parinti, pustiul s-a dus sa coloreze si nu si-a anuntat mamica. Speriata ca nu il mai vedea prin preajma, saraca femeie a venit si ne-a intrebat pe toti daca stim ceva de copil! In acea clipa, ne-am panicat si noi ceilalti si am inceput sa il strigam pe Matei. Din fericire, starea de incertitudine a durat putin, cred ca vreo cinci minute maxim, si copilul a aparut! Atunci, ne-am linistit si ne-am relaxat! Apoi, ne-am distrat de minune in minivacanta de weekend”, a declarat Elena Gheorghe!