In fiecare an de sarbatori, Oana Roman rememoreaza cateva trairi pe care le-a avut pe vremea cand era copil. Vedeta a fost marcata de cateva situatii prin care a trecut in ’89 si regreta ca n-a scris inca toate intamplarile intr-o carte. (Vezi AICI ce tratamente face Oana Roman ca sa-si rezolve problemele de sanatate)

“Cele mai ciudate, nu neaparat triste, sarbatori pentru mine au fost in ’89, evident. Pe 25 Decembrie, in ’89, era ditai Revolutia, noi eram ascunsi printr-o casa la niste prieteni, a fost horror. Au niste sarbatori frumoase in sensul in care se termina o era si incepea alta, dar pentru noi personal… zilele acelea au fost foarte, foarte grele. M-au marcat multe. Imi pare rau ca n-am scris atunci si deja cateva momente nu prea mi le amintesc”, a declarat Oana Roman pentru WOWbiz.ro.

Sarbatorile ei, dar mai ales Craciunul, sunt deosebite de cand a venit pe lume fetita ei, Izabela. Si-n acest an, Oana isi doreste sa petreaca Craciunul acasa, in sanul familiei, sa stea la masa si sa desfaca darurile de sub brad impreuna cu apropiatii.

Citeşte şi Oana Roman a fost sufletul petrecerii la ziua de nastere a Marei Banica!

Vedeta si-a amintit ca in copilarie ii scria lui Mos Craciun ce cadouri isi doreste sa primeasca. Acest lucru s-a intamplat pana la varsta de 14 ani cand tatal ei, Petre Roman, a pus-o sa se ocupe personal de cadourile de sarbatori pentru intreaga familie.

“Eu nu-i mai scriu Mosului de la varsta de 14 ani. Am incetat artunci sa mai fac scrisori. Mai exact, din anul in care tata nu mai putea sa aiba grija de cadourile de Craciun si m-a chemat pe mine si mi-a zis “uite aici banii, mergi si cumpara cadouri pentru toata lumea””, ne-a mai spus Oana Roman.