Dana Coteanu, cunoscuta publicului drept " Dana Marijuana", trece prin momente dificile dupa ce tatal ei s-a stins din viata din cauza diabetului si problemelor cardiace.

Interesant este insa ca Dana Marijuana a tinut totul secret, decesul tatalui ei fiind unul care, de fapt, a avut loc in urma cu mult timp. “Nu am spus nimanui, nu am vrut sa se stie. Nu e un lucru cu care sa te lauzi, chiar nu voiam sa se afle. Sunt problemele noastre, nu intereseaza pe nimeni ce s-a intamplat. Tatal meu a murit anul trecut, nu acum, dar nu am vrut sa spun nimic”, a declarant, in exclusivitate pentru Wowbiz.ro, Dana Marijuana.

In alta ordine de idei, Dana Marijuana a tinut sa vorbeasca despre proiectele ei de viitor. “Carte ape care o scriu va aparea in toamna”, ne-a precizat ea, volumul cu pricina fiind, probabil, sansa ei de redresare financiara, problemele material pe care le are indepartand-o de copiii sai, o fetita fiind in grija statutlui, iar cealaltala o gradinita de tip internat.

Dana Marijuana a tinut secret decesul tataul ei! Ei se certasera mult



Ion Coteanu, tatal Danei Marijuana a fost tot timpul suparat pe ceea ce făcea artista, lucru pe care l-a spus la aproape fiecare interventie la televizor pe care a avut-o. Motivele erau, de fiecare data, problemele legate de viata de familie, el nefiind de accord cu relatiile Danei Marijuana si nici cu felul in care isi crestea cele doua fiice. De altfel, Ion Coteanu a crescut-o pe fiica cea mare a Danei Marijuana, Alessia, iar Iris, fetita cea mica a artistei, este acum in plasament.