Pe 21 decembrie, Gheorghe Turda a fost invitat sa sustina un concert in aer liber, in Bucuresti. Cantaretul de muzica populara a avut parte de momente tensionate pe scena din cauza unor “fani” care “sarbatoreau” 28 de ani de la Revolutie. (Vezi AICI cine e noua iubita a lui Gheorghe Turda)

Acestia au inceput sa tipe, sa strige catre scena, jandarmii abia reusind sa-i stapaneasca, caci mai aveau putin si dadeau navala peste Turda.

Desi initial interpretul de muzica populara s-a gandit ca le va schimba starea cu piese frumoase, ulterior a realizat ca situatia nu poate fi controlata.

“Gheorghe Turda a cantat in piata, in aer liber. Cativa oameni din fata scenei au inceput sa strige “securistule”, urlau, trageau de garduri, erau revolutionari dupa cum spuneau. Au vrut sa urce dupa el pe scena. Gheorghe Turda si-a continuat spectacolul, iar spre final a coborat de pe scena protejat de paznici, de jandarmi.

N-a fost un moment placut pentru Turda. El a incercat sa ii faca pe oameni sa se distreze, sa le distraga atentia de la scandal, cantandu-le piese vesele, frumoase, dar situatia era scapata de sub control”, sustin surse care au fost prezente la eveniment.

Contactat telefonic, Gheorghe Turda a recunoscut ca s-au incins spiritele la spectacol, insa spune ca oamenii furiosi nu se refereau la el.

“Nu la mine s-au referit, ci la un revolutionar care a urcat pe scena langa mine. Era o persoana aflata in stare de ebrietate avansata. Ca sa va explic cum a stat situatia, trebuie sa va spun ca, intr-adevar, in public se aflau revolutionari foarte multi, dar ei erau impartiti in doua tabere. Imaginati-va asta. Doua tabere rivale. Cand a urcat persoana respectiva pe scena, alti revolutionari din public au inceput sa strige la el.

Atunci, eu am avut prezenta de spirit si am inceput sa cant “Asa-i romanul” si totul s-a calmat. Apoi am continuat cu “Treceti batalioane romane Carpatii” si asa am evitat un incident. Revolutionarul a fost coborat de pe scena. Am cantat o ora si 15 minute. A fost un spectacol foarte reusit.

Dupa programul artistic, am mers in zona de protocol, unde am stat de vorba alte zeci de minute cu alti colegi de-ai mei. Organizatorii spectacolului m-au felicitat pentru ca am reusit sa evit izbucnirea conflictului intre cele doua tabere de revolutionari”, a declarat Gheorghe Turda pentru WOWbiz.ro.