Desemnat de telespectatorii Exatlon Romania marele castigator al primei editii Exatlon Romania, Vladimir Draghia a surprins peste masura cand a anuntat ca va dona premiul sau in bani copiilor bolnavi de cancer. (Vladimir Draghia a suferit enorm din dragoste. Afla cand!)

Gestul sau este cu atat mai laudabil, cu cat, astazi, Vladimir Draghia face o marturisire neasteptata si spune ca, in familia sa, exista o persoana adulta care se lupta cu aceasta maladie devastatoare.

Pe scurt, o persoana din familia lui Vladimir Draghia a fost diagnosticata cu cancer, iar “Faimosul” a aflat acest lucru chiar inainte de a pleca in Republica Dominicana! (Vladimir Draghia a ajuns la spital)

Prezent zilele trecute la un eveniment monden, Vladimir Draghia a vorbit in premiera despre cazul de cancer existent in familia sa. El a recunoscut astfel ca, pe langa faptul ca stie cat de devastatoare este aceasta boala pentru ca face voluntariat la MagiCAMP de 2-3 ani, acum, exista o situatie de acest fel si in familia sa.

“Da, dar nu am vorbit niciodata despre el. S-a intamplat foarte curand, adica inainte sa plec la Exatlon.

Secretul dureros din familia lui Vladimir Draghia: o ruda a castigatorului Exatlon are cancer. Ce este de fapt MagiCAMP?

