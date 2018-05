Silvana Riciu a ajuns la spital, recent, dupa ce i s-a facut rau si nu se mai putea ridica din pat. Artista n-a primit vesti bune de la doctori!



Artista nu se simtea bine de o buna perioada, insa n-a luat in seama starea de rau crezand ca e vorba de oboseala acumulata. A sperat ca, daca doarme cateva ore in plus, are o alimentatie sanatoasa si mai putina alergatura, se va pune din nou pe picioare. Din nefericire, lucrurile erau mai serioase decat se astepta! (Vezi si cum a slabit 11 kg cantareata de muzica populara)

Zilele trecute, solista a constatat ca nu se mai poate da jos din pat din cauza ca ii era extrem de rau, ametea si era foarte slabita. Speriata, a dat fuga la spital ca sa-si faca analize si controale amanuntite. Ce au descoperit medicii si cat de grava este boala de care sufera vedeti pe stirilekanald.ro