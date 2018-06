Sotul ei i-a spus tot timpul ca sunt saraci! Descoperirea socanta pe care a facut-o femeia cand a divortat!

O femeie sustine ca sotul ei a facut-o sa creada ca au grave probleme financiare pentru mai bine de zece ani. Joanne, in varsta de 63 de ani, a spus ca a descoperit ca de fapt ea si sotul ei detineau mai multe proprietati abia atunci cand a mers la un avocat pentru a divorta de barbat.

"Cand aveam nevoie de mai multi bani pentru mine sau pentru copii imi spunea ca nu mai avem si ca eu sau copiii trebuie sa ne descurcam si fara, imi spunea ca trebuie sa renunt la anumite placeri si sa fac tot ce imi sta in putinta sa economisesc bani", a povestit ea, conform DailyMail.

Femeia are acum 63 de ani si a decis sa divorteze dupa ce, odata cu cresterea copiilor, relatia dintre ea si sotul ei s-a deteriorat pana in punctul in care acesta a devenit violent. Joanne a povestit ca a ramas socata cand a aflat ca familia ei detinea de fapt 15 proprietati si ca aveau mii de dolari in conturi. "Primul meu gand dupa partaj a fost sa ma duc la coafor sa imi vopsesc parul pentru prima data, avand in vedere ca am crezut mereu ca nu imi permit in timpul casniciei mele.