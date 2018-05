In urma cu o luna, Madalin Ionescu a luat decizia de a-si muta parintii in Bucuresti, de la Ramnicul Valcea, dupa ce tatal sau a suferit un accident vascular cerebral. (Madalin Ionescu explica de ce a decis sa-si mute tatal la un camin pentru seniori)

Neputincioasa pentru a avea grija singura de sotul ei, mama lui Madalin Ionescu si-a facut bagajul si a acceptat sa se mute din Ramnicul Valcea, in Otopeni, in casa fiului sau. Astfel, tatal a fost internat la un centru pentru seniori, unde primeste ingrijire permanenta de specialitate, iar mama locuieste acum in casa prezentatorului tv. (Dramatic! Tatal lui Madalin Ionescu abandonat in strada de catre cei de la Ambulanta)

Spre bucuria tuturor, octogenarul si-a revenit miraculos pentru o persoana care a trecut milimetric pe langa moarte si s-a aflat in coma. Astazi, tatal lui Madalin merge, vorbeste si mananca singur inconditiile in care, se spune ca, dupa un accident cerebral creierul unui om imbatraneste brusc cu 8 ani!

Ce-i drept, octogenarul are suportul permanent al familiei sale, fiii sai vizitandu-l de 2-3 ori pe saptamana.

“Cel putin o perioada, pana isi va reveni si vom fi siguri ca nu mai exista un pericol, tata va ramane acolo. Sunt extraordinari cei de la acest camin”, a declarat Madalin Ionescu.