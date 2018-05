Iubita sa, Andreea, cu care are o frumoasa relatie de dragoste de sase ani, este insarcinata in sapte luni. Cuplul asteapta cu emotie venirea pe lume a fetitei lor.

"Imi doream foarte mult sa devin tata, vorbisem cu Andreea ca e momentul... Surpriza mi-a fost facuta de Sfantul Andrei, chiar de ziua onomastica a iubitei mele. Ea imi asezase ecografia intr-o cutie, mi-a spus: "vezi ca ai ceva pe masa"; eu am deschis cutia si am gasit acolo o poza cu un bob de fasole. Nu stiam ce sa cred, daca sa plang de bucurie sau sa rad! Cand mi-am dat seama ca e real, ca nu e o gluma, aveam ochii in lacrimi. Deşi imi spuneam in sinea mea ca nu trebuie sa plâng. Sa devii parinte este cel mai frumos lucru care ti se poate intampla", a spus viitorul tatic.

Indragitul prezentator de la “Teo Show” asteapta nerabdador sa inceapa schimbatul scutecelor, al biberoanelor si suzetelor. “Sper sa ma descurc, am sentimentul ca totul va va decurge excelent in continuare, Andreea nu a avut nicio problema pana acum, nu a avut nevoie de absolut nimic in afara de controalele obligatorii in cazul unei sarcini", a adaugat, cu bucurie, Bursucu.

"Am promis ca luni dau bomba. Este momentul ca eu sa spun adevarul. M-a prins presa si mai bine spun eu, sa afli de la mine. Bursucu este tatic. O arat in premiera. Ea este fetita mea. Iubire, te iubesc si iti multumesc pentru cel mai frumos cadou", a spus Bursucu, cu ochii in lacrimi.

"Vestea buna este ca nu exista ceva mai minunat pe lume. Vestea proasta este ca m-am prins", a spus Teo.