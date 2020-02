Ziua de astăzi este una unică din punct de vedere a numerologiei. Data de 02.02.2020 este considerată un polindrom pentru că grupul de cifre citite de la stânga la dreapta sună la fel ca atunci când sunt citite de la dreapta la stânga.

Prima dată de acest gen a fost în urmă cu 909 ani, în noiembrie, 11, 1111. După ziua de astăzi vor mai trece încă 909 ani până se va mai petrece o astfel de potrivire a numerelor și următoarea va fi pe 3 martie 3030, potrivit disrn.com.

De ce estte considerată perfectă data de 02.02.2020

Din punct de vedere numerologic ziua de astăzi este un foarte bună, în care energia pozitivă și ambiția sunt cuvintele cheie care ne definesc.

Numerologii spun că anul 2020 are vibrație 4, iar data de azi îi dublează puterea. Virbația 8 este una dintre cele mai puternice in scara numerologica. Numarul 8 reprezinta energia combativa, ambitia, impulsivitatea, indrazneala, curajul, realismul. Ziua de 02.02.2020 poate fi una in care se pun bazele unei solide intelegeri de afaceri.

Vibratia 8 reprezinta cifra bogatiei, a puterii, a rezultatelor materiale. Opt este numarul reactiei si al justitiei echilibrate. Reprezentat de Saturn cel responsabil, cifra opt este o vibratie atat de puternica, incat cu greu te poti sustrage ei.

Această zi de 2 februarie 2020, mai ales că este şi an bisect, este un pasaj energo-vibraţional-informaţional extrem de important, scrie revistacosmos.com. Este Palindromul perfect, ''răscrucea de unde nu ne vom mai întoarce niciodată la ceea ce a fost până acum'', explică numerologii.