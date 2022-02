10 ani de la moartea lui Whitney Houston. Autopsia artistei a stârnit multe controverse

In articol:

Whitney Houston este considerată a fi cea mai premiată femeie din toate timpurile, fiind introdusă cu acest titlu în Cartea Recordurilor.

Printre cele mai importante distincții ale sale se numără: șase premii Grammy, două premii Emmy, 22 de premii American Music Awards, 30 de premii muzicale Billboard, toate cumulând un total de peste 415 de distincţii. Totodată, Whitney mai deține și recordul pentru cea mai apreciată și mai bine vândută artistă muzicală din istorie, cu un total de 170 de milioane de albume și single-uri.

Unul dintre cele mai grandioase momente ale carierei sale a fost acela în care artista a devenit un star al cinematografiei, alături de celebrul Kevin Costner în filmul „The Bodyguard”. În urma acestei colaborări, artista reușind să dea publicului cea mai cunoscută și mai apreciată melodie a sa, pentru care a rămas în istorie, uimitorul cover al piesei lui Dolly Parto „I Will Always Love You”.

10 ani de la moartea lui Whitney Houston

Vocea de Aur a Americii ar fi murit ca urmare a absorbţiei unui amestec de droguri și a unor probleme cardiace, au declarat medicii legişti din Los Angeles în raportul lor final.

Cariera, dar și viața personală, au fost umbrite ani la rând de consumul de droguri. Artista a dat adesea vina pe neînțelegerile sale cu partenerul său de viață, Brown, pe care l-a acuzat și de violență domestică. În ciuda acestor probleme, Whitney a mers de mai multe ori la dezintoxicare, iar în 2010 s-a declarat vindecată de această dependență: „Cel mai mare diavol se află în mine. Nu-mi sunt nici cel mai bun prieten, nici cel mai mare duşman”.

Într-un raport final, s-a stabilit că Whitney Houston a murit prin înec. A fost găsită moartă în apă, cu arsuri grave pe spate și cu pielea desprinsă pe picioare. În momentul în care a fost descoperită, apa din cadă ar fi avut 60 de grade. Pe brațul stâng se putea distinge o înțepătură, semnul uei injectări cu cocaină.



„Am inima frântă şi ochii în lacrimi la auzul veştii şocante a morţii prietenei mele, incredibila doamnă Whitney Houston. Condoleanţe familiei şi milioanelor de fani din întreaga lume. Nu o vom uita niciodată. A fost una dintre marile voci şi graţii ale muzicii internaţionale", a declarat Mariah Carey la aflarea veștii.

Ce detalii a scos la iveală autopsia lui Whitney Houston

Interpreta celebrei melodii „I Will Always Love You”, a murit în 2012, dar presa a avut acces amplu la rezultatele autopsiei. Dacă la momentul respectiv legiștii și familia nu au dat foarte detalii despre concluziile autopsiei, la 8 ani de la moartea ei au ieșit în lumină detalii șocante.



Noii detalii despre autopsia lui Whitney Houston [Sursa foto: https://www.instagram.com/whitneyhouston/]

Raportul autopsiei arată că Whitney Houston îşi pierduse 11 dinţi din faţă şi nu mai avea aproape deloc sprâncene. Pe lângă acestea, au fost declarate și urme de proteze și cicatrici după implanturile mamare. Medicul legist a descoperit că sub perucă avea un păr negru și ondulat.

5 lucruri mai puțin cunoscute despre Whitney Houston

1. Cântăreața și-a început cariera muzicală cântând prin biserici, pe care când avea doar 11 ani. Pe atunci era solistă într-un cor de muzică gospel din Newark.

2. La începutul carierei, artista a lucrat și în industria modei, fiind primul fotomodel de origine afro-americană care a apărut pe coperta revistei Seventeen.

3. Whitney Houston a jucat în patru filme de-a lungul carierei sale: „The Bodyguard”, „Waiting to Exhale”, „The Preacher's Wife” și „Sparkle”.



4. În 1987, Michael Jackson și-a dorit să colaboreze cu Whitney pentru piesa „I Just Can't Stop Loving You", dar artista l-a refuzat.

5. Whitney Houston a avut o singură fiică alături de fostul ei soț, cântărețul Bobby Brown. Fata celor doi, Bobbi Kristina Brown, s-a stins din viață în 2015, la vârsta de 22 de ani, după ce s-a aflat timp de șase luni în comă din cauza abuzului de droguri.





