10 lucruri de stiut despre imprumuturile online

In articol:

Imprumutul este o forma de obtinere a unor bunuri care precede aparitia monedei. Initial, oamenii imprumutau hrana, unelte si chiar jar pentru foc. Odata cu aparitia banului, imprumutul financiar a devenit obisnuit. Inca din Evul Mediu au aparut institutii bancare si de credit, iar termenii pe care ii folosim astazi, ca dobanda sau credit, isi au originea in acele vremuri.

In ultimii ani, pe langa imprumuturile bancare, oamenii pot accesa si credite de la institutii financiare nebancare (IFN-uri). Tinerii au fost initial cei mai receptivi la aceasta forma de creditare dar, pe masura ce IFN-urile au dovedit ca sunt companii de incredere, oameni din toate segmentele sociale si demografice au inceput sa solicite credite online. Descopera in continuare 10 lucruri pe care trebuie sa le stii despre acestea.

1. Creditele online sunt explicate atent pe site-urile IFN-urilor

Procesul de obtinere a imprumuturilor este bine documentat.

2. Imprumuturile online nu sunt credite bancare

Toate informatiile despre creditul online de la Viaconto , de exemplu, sunt disponibile pe site-ul acestei companii. In cateva minute ai acces rapid la toate detaliile necesare.

Bancile ofera credite online, dar durata de aprobare este mai mare, iar conditiile stricte. IFN-urile acorda imprumuturi rapid si fara multa birocratie, pentru ca creditarea este singura lor activitate.

3. IFN-urile sunt reglementate de BNR

Procesul de obtinere si aprobare a creditului este simplificat.

IFN-urile, companiile care ofera credite online, functioneaza dupa reguli impuse de BNR si sunt controlate de autoritati. De aceea, accesarea creditelor online este sigura.

Citeste si: E oficial! E ÎNSĂRCINATĂ cu al şaptelea copil! Felicităăări- kfetele.ro

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

4. Solicitarea unui credit online se face prin completarea unei cereri

Pentru a solicita un imprumut online, trebuie sa te inscrii pe site-ul IFN-ului. Dupa ce oferi datele personale necesare deschiderii contului, trebuie sa completezi o cerere de creditare. Aceasta trebuie sa contina informatii despre valoarea creditului si termenul de rambursare.

5. Finalizarea cererii presupune acceptarea termenilor si conditiilor

Dupa ce completezi cererea, trebuie sa confirmi ca ai inteles si esti de acord cu conditiile contractului de credit. Asadar, citeste cu atentie informatiile de pe pagina inainte de a continua procesul de solicitare a imprumutului.

6. Ai nevoie de putine documente pentru a accesa un credit

De obicei, IFN-urile solicita doua documente pentru a-ti oferi creditul: actul de identitate si un extras de cont bancar pe o perioada de 1-3 luni. Acesta din urma are rolul de a dovedi ca incasezi regulat venituri, deci poti rambursa creditul.

7. Rambursarea creditului online se face la data stabilita

In momentul in care soliciti creditul, stabilesti un termen de rambursare si data pentru plata periodica. Daca ziua in care trebuie sa platesti este nelucratoare, transferul banilor se efectueaza in urmatoarea zi lucratoare.

8. Imprumuturile online au dobanda

Ca orice imprumut, si cel online presupun plata unei dobanzi, care variaza in functie de creditor, de valoarea imprumutului si de termenul de rambursare. Odata dobanda stabilita prin contract, aceasta ramane fixa pana la inapoierea completa a imprumutului.

9. Poti amana rambursarea creditului

Daca nu iti permiti sa inapoiezi creditul online la timp, unele IFN-uri iti permit sa prelungesti termenul final cu 30 de zile. In aceasta perioada platesti in plus doar echivalentul dobanzii aferente perioadei respective.

10. Aprobarea imprumutului este rapida

Procesul de obtinere a unui credit online este fluid si rapid. Pasii sunt logici si completarea formularelor de pe site este rapida. Analiza cererii de creditare dureaza de la cateva minute la cateva ore. Comunicarea deciziei se face prin SMS, iar viramentul sumei solicitate se face imediat, daca banca si IFN-ul au parteneriat, sau in cel mult 48 de ore.

Imprumuturile online sunt utile cand ai nevoie de bani. Informatiile de mai sus te vor ajuta sa obtii rapid creditul dorit.