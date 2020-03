10 remedii naturale care te ajuta sa faci fata stresului

Stresul nu poate fi inlaturat complet din viata noastra; pana la urma, in doze suportabile, are chiar un rol pozitiv, insa devine problematic atunci cand persista si atinge un nivel cronic. Stresul cronic poate afecta somnul si slabeste sistemul imunitar si pe cel cardiovascular, dar si functia digestiva si pe cea reproductiva.

Din fericire, sunt multe lucruri pe care le poti face pentru a combate stresul. Evident, nu trebuie sa-ti propui sa elimini complet stresul din viata ta – in lumea in care traim ar fi o batalie pierduta, noteaza Mind Body Green. Dar exista cateva cai prin care il poti reduce si controla.

1. Miscarea

Exista beneficii fizice indiscutabile ale miscarii (slabitul, imbunatatirea sanatatii inimii), dar sportul are si beneficii mentale. Miscarea produce endorfine, acele substante chimice din creier care te fac sa te simti bine si care reduc tensiunea, imbunatatesc starea de spirit si somnul si cresc increderea in sine.

Toti acesti factori pot contribui la reducerea stresului. In plus, cercetarile arata ca miscarea poate creste raspunsul emotional, mai precis modul in care controlezi stresul. Samantha Boardman, instructor clinic in psihiatrie, este de acord ca e mai bine sa ai un program organizat de sport, dar daca acest lucru nu este posibil, ea iti recomanda sa introduci o activitate fizica in rutina ta zilnica: urca pe scari in loc sa iei liftul, parcheaza masina la distanta mai mare de locul in care vrei sa ajungi, coboara din mijlocul de transport cu o statie mai devreme si mergi pe jos restul distantei – sunt doar cateva moduri simple in care poti face miscare.

Retine ca doar cinci minute de miscare pe zi pot contribui la reducerea efectelor stresului.

2. Uleiul de canepa

Acest produs a devenit tot mai popular gratie proprietatilor sale beefice, indeosebi in combaterea stresului. Insa persista, totusi, confuzia asupra acestui extract.

Uleiul de canepa este extras din planta pentru beneficiile compusilor sai, numiti fitocanabinoide, precum CBD. Tehnic vorbind, canepa si cannabisul fac parte din aceeasi specie. Insa uleiul de canepa contine mai putin de 0,3% THC, compusul psihoactiv asociat cu marijuana, astfel ca poate fi folosit legal in toate statele americane, noteaza Mind Body Green.

Fitocanabinoidele din canepa au multe proprietati benefice, printre care se numara si controlul stresului. Exista studii care arata ca acesti compusi sustin activitatea cortexului prefrontal si a amigdalei, doua structuri ale creierului implicate in gestionarea stresului. Cand fitocanabinoidele se ataseaza de receptorii stresului, acestea produc o senzatie de calm.

3. Meditatia

Cand esti stresata, corpul tau elibereaza un hormon, cortizolul. In cantitati mici, cortizolul este benefic, dar cand corpul produce prea mult si pe o durata mare de timp, acesta provoaca inflamatii si, implicit, conduce la probleme de sanatate, de la boli de inima, pana la cele de ficat sau la depresie.

Un studiu a concluzionat ca meditatia ajuta la imbunatatirea reactiei emotionale – felul in care raspunzi la stres – si astfel reduce nivelurile de cortizol si de inflamare. Autorii cercetarii au comparat meditatia cu alte forme de reducere a stresului, precum miscare si terapia prin muzica, si au descoperit ca toate au un efect pozitiv asupra nivelurilor de cortizol. Dar meditatia pare sa ajute cel mai mult.

4. Adaptogenii

Adaptogenii sunt suplimente pe baza de plante, numiti dupa capacitatea lor de a te ajuta sa te adaptezi la stres. Acestia sustin activitatea glandelor endocrine care produc si elibereaza in organism hormonii stresului, printre care si cortizolul.

Un studiu a descoperit ca participantii carora li s-au administrat de doua ori pe zi 300 de miligrame de ashwagandha (Withania somnifera, cunoscuta in mod obisnuit ca ginsengul indian), unul dintre cei mai cunoscuti adaptogeni, au inregistrat un impact mai mare si pozitiv asupra nivelului de cortizol si a simptomelor stresului. Totodata, acestia si-au imbunatatit calitatea vietii.

Exista si alti adaptogeni eficienti pe care ii poti incerca: Rhodiola Rosea (Ruja), Ginsengul si Eleuthero (Ginseng siberian).

