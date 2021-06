12 ani fără Michael Jackson. Vezi care au fost cele mai de succes melodii ale artistului

12 ani fără Michael Jackson [Sursa foto: PixaBay] 09:14, iun 25, 2021 Autor: Elena Popescu

12 ani fără Michael Jackson. Astăzi se împlinesc 12 ani de la moartea regretatului artist. Vezi care au fost cele mai de succes melodii ale starului american.

Michael Jackson a venit de două ori în România și a concertat în anul 1992 și în anul 1996.

12 ani fără Michael Jackson

Astăzi se împlinesc 12 ani de la moartea lui Michael Jackson, cel care este supranumit regele muzicii pop. Artistul a murit pe 25 iunie 2009, la 50 de ani, înainte de a începe turneul de relansare în muzică.

Potrivit presei internaționale, Michael Jackson ar fi murit în urma unei intoxicații cu propofol, o substanță anestezică pe care acesta o folosea pe post de somnifer.

Medicul Conrad Murray, cel care i-a administrat substanța lui Michael Jackson a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care a ispășit doar doi, fiind eliberat în toamna lui 2013.

În ultimele sale zile de viață, Michael Jackson, se afla într-o stare deplorabilă de sănătate. Corpul îi era plin de înțepături de la ace, vânătăi și tăieturi pe spate.

Artistului îi căzuse părul și purta o perucă și avea sprâncenele tatuate, potrivit digi24.ro

Michael Jackson, cele mai celebre melodii

În urmă cu trei decenii, Michael Jackson devenise un adevărat simbol prin vocea și mișcările sale de dans, fiind unul dintre cei mai de succes artiști din istorie.

Videoclipul piesei „Billie Jean” a depăşit pragul de 1 miliard de vizualizări pe platforma YouTube.

„Billie Jean” este cel de-al treilea videoclip muzical din anii 1980 care reuşeşte această performanţă, după piesele „Sweet Child O' Mine” (Guns N' Roses) şi „Take on Me” (A-ha), scrie Agerpres

Videoclipul piesei „Billie Jean” a fost lansat în 1983. Melodia a ajuns pe primul loc în topul Billboard Hot 100 şi a fost primit cu două premii Grammy, fiind nominalizată şi la categoria „Cântecul anului” la gala Grammy Awards din 1984. Regizat de Steve Barron, „Billie Jean” este unul dintre cele trei videoclipuri produse pentru a promova albumul „Thriller” al lui Michael Jackson, care a rămas până în zilele noastre cel mai bine vândut material discografic din toate timpurile.

Totodată,, videoclipul cântecului „Thriller” are aproape de 767 de milioane de vizualizări pe YouTube.

”You are not alone” este una dintre cele mai sensibile piese ale lui Michael. ​În videoclip sunt înfătișați Michael alături de soția sa, Lisa Marie Presley, în ipostaze semi-nud. „You are not alone” a câștigat un premiu în Cartea Recordurilor, fiind prima piesă clasată încă de la debut pe primul loc în Billboard Hot 100.

Melodia „Dirty Diana” a fost cel de-al doilea cântec cu un sound hard rock din cariera artistului, în timp ce versurile sale făceau referire la o fană insistentă și nu la Diana Ross, așa cum s-a crezut mult timp.

Alte piese de succes ale lui Michael Jackson sunt: Man in the mirror, Give in to me, Smooth Criminal, Beat it, Earth Song și Will you be there.