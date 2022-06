In articol:

S-au împlinit 13 ani de când regele muzicii pop a murit.

Au trecut 13 ani de la moartea lui Michael Jackson

Artistul a murit subit, când mai avea multe alte lucruri de arătat și demonstrat lumii. Deși mau trecut atâția ani de la moartea sa, influența lăsată de el se simte și acum în industria muzicală. Citește care a fost povestea sa de viață și cum a evoluat ca și artist.

Michael Jackson a murit la doar 50 de ani, pe data de 25 iunie 2009. Moartea artistului a șocat o lume întreagă, venind pe neașteptate, chiar în timp ce era plecat pentru repetițiile turneului care ar fi trebuit să fie cel mai mare din viața lui, "This is it". Turneul de revenire a vândut în primele ore peste 800.000 de bilete.

În noaptea de dinaintea morții lui, artistul s-a simțit destul de rău, crezând că este din cauza oboselii și efortului depus în ultimele zile.

În dimineața următoare, Michael Jackson a fost găsit fără suflare în camera sa de hotel. La momentul autopsiei, corpul bărbatului prezenta multiple vânătăi la nivelul membrelor inferioare, înțepături de ac pe tot corpul și tăieturi pe spate. Tot atunci s-a descoperit că acesta purta perucă, întrucât îi căzuse tot părul natural.

Cauza morții a fost o intoxicație cu propofol, un medicament pe care cântărețul îl folosea ca somnifer.

Doza de medicament îi era administrată de doctorul Conrad Murray, persoană care a fost găsită vinovată de omucidere involuntară și a fost condamnat la 4 ani de facultate. În 2013 a fost eliberat de după gratii.

"This is it" a fost ultima melodie lansată de regele muzicii pop

Melodia "This is it" a fost lansată în toamna anului 2009, în luna octombrie, pe site-ul oficial al lui Michael Jackson. Piesa post-mortem a artistului este coloana sonoră a documentarului “Michael Jackson’s This Is It”, care a apărut pe 28 octombrie 2008. Documentarul include imagini suplimentare din culise, audiții, concerte, dansatori și multe altele. Filmul a primit o lansare la nivel mondial și o perioadă de două săptămâni în cinematografe la început, cu prelungirea acesteia, datorită cererii foarte mare. Creația a doborât numeroase recorduri de pre-vânzare și box office.

Astfel, ultima melodie a fost inclusă pe ultimul album semnat Michael Jackson, împreună cu o poezie scrisă de acesta, “Planet Earth”. Reprezentanții Sony Music Entertainment au numit evenimentul “un moment extraordinar în istoria muzicii, pentru unul dintre cei mai apreciați artiști”. Melodia-sonoră înregistrează în prezent 32 de milioane de vizualizări pe Youtube

În luna iunie 2021, melodia celebră a cântărețului, „Billie Jean”, a devenit primul lui videoclip care a depășit pragul de 1 miliard de vizualizări pe Youtube. Videoclipul piesei a fost lansat în 1983 și a ajuns pe primul loc în topul Billboard Hot 100, fiind nominalizată la categoria „Cântecul anului” la gala Grammy Awards din 1984.



10 lucruri pe care sigur nu le știai despre Michael Jackson

Mișcarea celebră de dans „moonwalk” este inspirată din coregrafia mimului Marcel Marceau. A cumpărat cu 1,5 milioane de dolari Oscarul acordat lui David O. Selznick pentru filmul „Gone With The Wind”. Michael Jackson a fost prieten cu actorul Macaulay Culkin, acesta fiind nașul de botez al copiilor lui Michael, Prince și Paris. Și-a asemănat vocea cu cea a personajului animat, Minnie Mouse. A fost printre puținii artiști cu un palmares de premii impresionant: 23 de premii Guinness World Records, 40 de premii Billboard, 13 premii Grammy și 26 American Music Awards. În unele apariții publice, Michael Jackson purta o eșarfă neagră la mână, care simboliza suferințele copiilor din lume. Albumul lui „Blood On The Dancefloor” a fost dedicat lui Elton John. Videoclipul piesei "Scream" este cel mai scump clip muzical din istorie, costul lui fiind de peste 7 milioane de dolari. Câștigurile totale din toată cariera sa sunt de peste 500 milioane de dolari. Albumele sale s-au vândut în peste 300 de milioane de exemplare în toată lumea.









surse: digi24.ro, historia.ro