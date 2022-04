In articol:

Charlie Spencer Chaplin a fost un actor, comediant și regizor englez. Este considerat a fi unul dintre cele mai mari staruri de cinema din secolul XX. Cele mai renumite filme ale sale sunt "City Lights", "Modern Times", "The Great Dictator".

Viața și cariera lui Charlie Chaplin

Charlie Chaplin s-a născut pe 16 aprilie 1889. Și-a petrecut copilăria timpurie cu mama sa, cântăreața Hannah Hall, după ce ea și tatăl său s-au despărțit. Și-a făcut propriul debut pe scenă la vârsta de cinci ani, înlocuind-o pe mama sa.

Folosind contactele mamei sale din show-business, Charlie a devenit un animator profesionist în 1897, când s-a alăturat celor Opt Lancashire Lads, un act de dans de saboți. În 1908 s-a alăturat trupei de pantomimă Fred Karno, ajungând rapid la statutul de vedetă.

În multe dintre filmele sale, personajul său a fost angajat ca ospătar, funcționar de magazin, montator, pompier și altele asemenea. Personajul lui ar putea fi descris mai bine ca fiind nepotrivit prin excelență – ocolit de societatea politicoasă, ghinionist în dragoste, stăpân pe toate, dar nu stăpân pe nimeni. Atractia Vagabondului a fost universală: publicul îi iubea obraznicul, deflația lui de pompozitate, sălbăticia lui ocazională, galanta sa neașteptată și rezistența în fața adversității.

Cele 35 de comedii ale sale pot fi considerate ca perioada de gestație a Vagabondului, în care o caricatură a devenit un personaj. Filmele s-au îmbunătățit constant odată ce Charlie Chaplin a devenit propriul său regizor. În 1915, a părăsit Sennett pentru a accepta un contract de 1.250 de dolari săptămânal la Essanay Studios.

În 1918, Chaplin a sărit din nou la studiouri, acceptând o ofertă de un milion de dolari din partea First National Film Corporation pentru opt scurtmetraje.

În același an, s-a căsătorit cu Mildred Harris, figura de film în vârstă de 16 ani, prima dintr-o procesiune de mirese.

În ultimii săi ani, lui Chaplin i s-au acordat multe dintre onorurile care i-au fost ascunse atât de mult timp. În 1972, s-a întors în Statele Unite pentru prima dată în 20 de ani pentru a accepta un premiu special al Academiei pentru „efectul incalculabil pe care l-a avut asupra realizării filmelor în forma de artă

a acestui secol”. Chaplin a făcut una dintre ultimele sale apariții publice în 1975, când a fost numit cavaler.

A murit pe 25 decembrie 1977, iar la câteva luni de la înmormântare, cadavrul său a fost răpit pentru scurt timp dintr-un cimitir elvețian de o pereche de hoți.

Filme celebre cu Charlie Chaplin

The Kid (1921). Micul Vagabond salvează un orfan de pe străzi și îl crește ca al său. Chaplin și Jackie Coogan formează o pereche miraculoasă în această căsnicie inteligentă și inovatoare de sentimente.

A Woman Of Paris (1923). Împotriva dorințelor părinților lor tiranici, Jean și Marie decid să fugă la Paris, dar moartea subită a tatălui lui Jean îi face imposibil să o întâlnească la gară, iar Marie se îndreaptă singură către Paris. Un an mai târziu, Jean o găsește în brațele unui playboy bogat și decadent...

The Gold Rush (1925). Un Mic Vagabond calm și mulțumit își caută averea în minele de aur ascunse din Klondike. Totuși, calmul se pierde rapid, când un alt prospector, la fel de flămând ca și el, începe să-l confunde cu un pui uriaș.

The Circus (1928). Micul Vagabond este angajat de un circ și în curând devine principala atracție atunci când gafele sale de comedie înnebunesc mulțimea. După ce s-a îndrăgostit de fiica directorului de ring, nici nu-și dă seama că el este principala caracteristică a emisiunii.

City Lights (1931). Rătăcind pe străzile orașului, Micul Vagabond se întâmplă cu o fată oarbă care îl confundă cu un om bogat. Mai târziu, Tramp salvează un milionar beat care încearcă să se înece în râu. Milionarul devine cel mai bun prieten al lui. Adică până când se trezește și nu-l mai recunoaște pe Vagabond...



Modern Times (1936). Supus ritmului de producție infernal al fabricii, un muncitor model are brusc o criză de nervi și înnebunește. De la spital, la închisoare, la șomaj, Micul Vagabond se lasă prins în pinioanele și roțile dințate ale industrializării moderne. Adică până când dă peste o frumoasă gamine orfană, pe care o ajută să scape de poliție.

The Great Dictator (1940). Un frizer rănit în timpul Primului Război Mondial se întoarce acasă după 20 de ani între zidurile spitalului. Magazinul lui s-a plin de pânze de păianjen și praf, dar graffiti-urile urâte de pe vitrina lui îl iau total prin surprindere. Hynkel, dictatorul tiranic, și acoliții săi îl persecută pe frizer, precum și pe restul comunității evreiești, inclusiv pe frumoasa Hannah...



Monsieur Verdoux (1947). Inspirat de celebrul criminal în serie francez Landru, Henri Verdoux ademenește femeile bogate promițându-le dulci veșnicie. După ce sună clopotele de nuntă, totuși, el îi ucide pentru averea lor. În această comedie deosebit de neagră, Charlie Chaplin pune la îndoială percepția noastră despre rău: nu este acest criminal rafinat un simplu amator în comparație cu furnizorii de arme și dictatorii?

Limelight (1952). Calvero, cândva o vedetă celebră a Music Hall, acum un bătrân spălat, salvează un vecin de la sinucidere. El o hrănește pe tânăra balerină cu picioarele paralizate înapoi la sănătate și o ajută să-și recapete stima de sine, astfel încât să se poată întoarce pe scenă. În acest film, Chaplin explorează în mod intim și emoționant anii crepusculari ai gloriei: ce înseamnă să fii uitat, să disperi și cum să aduni puterea de a depăși.

A King In New York (1957). Fugind de revoluția din țara sa, un monarh european caută refugiu în New York-ul anilor 1950. Prim-ministrul său corupt l-a lăsat fără bani, regele Shahdov chiar joacă în reclame TV pentru a-și finanța cheltuielile de trai.

A Countess From Hong Kong (1967). O contesă rusă se urcă ilegal la bordul unei nave de lux pentru a ajunge în America pentru o viață mai bună. Se ascunde în taxiul unui miliardar diplomat.





