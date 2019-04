Orfanii s-au stins pe rând, doar pentru că sistemul nu avea nevoie de ei. Cei care au supraviețuit se întreabă cu ce au greșit.

„Au fost foarte mulți și acum suntem foarte puțini care am supraviețuit. Îmi amintesc toate secvențele, cum urlau copiii, cum plângeau, cum strig

au. Nu puteam să ne apărăm, să spunem ce ne doare”, își începe povestea una dintre supraviețuitoarele Orfelinatului Groazei din Cighid pentru „Asta-i România”, de la Kanal D.

Sute de copii și-au găsit sfârșitul în Orfelinatul Groazei de la Cighid. În pielea goală, într-un frig tăios, spălați cu apă rece, copiii își așteptau moartea. Cei născuți cu probleme ajungeau aici.

„Noi am fost trimiși ca să murim acolo”, spune Sărmanca Beladi, una dintre puținele supraviețuitoare.

„Am suportat toate durerile pe care le suportau copiii. Numai nu ne spuneau salvați-ne, faceți ceva cu noi.”, a dezvăluit o fostă infirmieră.

138 de copii au murit, niciun vinovat

„Răul produs este evident. Nu s-a sesizat nimeni, să fie avocatul din oficiu al unor destine. Nicio instituție a statului nu s-a autosesizat. Primele reportaje au fost despre acești copii”. Radu Preda, director executiv, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului.

La începutul anului 1990, primele reportaje realizate la Cighid au ajuns în întreaga lume. Oamenii au fost șocați de imaginile văzut.

„M-a lăsat la spital și doctorii m-au dat în Oradea și de acolo am ajuns la Chighid. Cum ne țineam noi de mână, cum plângeam, cum ne țineam de pat. Era mai rău ca la pușcărie. Dacă erau ei în locul nostru mai ziceau asta? O fost rău acolo, nu pot spune că a fost bine. Ne mâncau șobolanii”.

Sărmanca Beladi are 34 de ani și își aduce aminte perfect de momentele petrecute în Cighid.

138 de copii au murit acolo

„Erau acolo patru saloane mari, ăia au rămas acolo, pe paturile alea, pe o saltea. Am pus și câte 10, 15 copii. Am pus pături. Când am intrat înăuntru, nu se poate povesti. Era foarte rău. În paturile mari stăteau chiar și câte 20. Înainte de Revoluție era dezastru. Nu se poate povesti. Nu aveau nici geamuri. Era ca zăpada, înăuntru copiii abureau, afară frigul. Ăia care au supraviețuit erau în saloane mai micuțe” Maria Ardelean, fosta îngrijitoare.

Mureau lent, erau lăsați fără căldură

„Apă caldă nu aveam. Mai mult de doi copii nu puteam spăla. Copiii erau condamnați la moarte în legătură cu noi”, a mai spus fosta îngrijitoare.

„Se comportau cu noi ca și cum eram o cârpă. Femeile erau mai aspre cu noi, nu aveau milă. Se comporta ca și cu un animal, mai rău decât cu un animal. Mămăligă, pâine cu apă. Am mâncat într-o găleată cu aceeași lingură. Nu doresc nici dușmanilor mei să trăiască ce am trăit eu. Aproximativ 10 în cameră, 2, 3, 4 într-un pat stăteam. Nu eram copiii lor, se comportau ca și cum eram copiii nimănui. Nu știam ce înseamnă să fii îmbrățișat” ”, a mai spus Sărmanca.

Cu gratiile de la pătuțuri s-au împrejmuit crucile celor care au pierit

„Parcă s-a rupt o parte din trupul meu, parcă mi-au luat o parte din viața mea. Jumătate din inima mea s-a luat, odată cu ei. Nici acum nu îmi vine să cred că stau pe fierul ăsta din pătuțuri și că încă mai este aici. Nu îmi vine să cred că eu mai trăiesc pe pământ”.

Sărmanca îi știe pe toți și i-a cunoscut pe toți. Sărmanca a fost primul copil care a fost spălat cu apă caldă, după ce medicul Oarcea a intervenit. Acesta a atras fonduri și astel mulți copii au fost salvați.

Fiul medicului Oarcea continuă misiunea tatălui său, iar Sărmanca îi cere sfatul ori de câte ori are nevoie.

„Nimeni nu mă înțelege și nu mă ascultă. Mă doare chestia asta, nimeni nu mă înțelege. Mi-e greu, nu pot să uit. Nu știam sentimentele de dragoste, de iubire, de îmbrățișare. Cam târziu am aflat ce înseamnă iubirea și dragostea. La 11 ani am cunoscut-o pe mama. Am fugit. Nu am întrebat-o, nu am vorbit, am fugit. Unde erai când am avut nevoie de tine? Mi-a zis că am fost bolnavă, că am avut puroi. Oricât ți-ar fi de greu, nu îl arunca precum un gunoi. Eu nu știu ce înseamnă să am mamă. Eu nu o judec, dar lasă-mă să am o viață”.

Este căsătorită de 12 ani și are doi copii frumoși. Este singura dintre supraviețuitori care a devenit părinte.

„Am ajuns să fiu mamă, am ajuns să simt ce înseamnă să fii mamă pentru copilul tău, ce nu am simțit eu niciodată”.