2023 va fi cu alai mare! Top vedete care se căsătoresc anul acesta | EXCLUSIV

Anul 2022 a fost anul cererilor în căsătorie.

1. Raluca Drăgoi și iubitul

Mai multe vedete au spus DA și urmează să meargă în fața altarului să jure iubire partenerului de viață. WOWbiz a realizat un top al celebrităților care fac nuntă anul acesta și câte un scurt istoric despre povestea lor de dragoste.

Raluca Drăgoi și Dani, iubitul ei, au făcut deja cununia, urmând o petrecere de nuntă fastuoasă în 2023. După ceremonia religioasă, mirii și puținii lor invitați au luat masa la un restaurant celebru din Capitală, dar în 2023 totul va fi diferit. Sute de oameni le vor fi aproape, într-un cadru de poveste, iar ținutele celor doi protagoniști vor fi și ele cu totul altele.

”Voi fi mireasă în 2023, am ales 09.09, ca să fie o dată sonoră, dar 2023, că să putem pune totul la punct, să fie totul așa cum trebuie”, spunea artista, în urmă cu ceva timp, la TV.

2. Bursucu și partenera de viață

Veste mare în showbizul românesc! Bursucu a rupt tăcerea și a dezvăluit! Anul 2023 va fi plin de surprize pe plan personal pentru acesta, deoarece va face nuntă! Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz, prezentatorul TV a precizat că i-a oferit inelul de logodnă iubitei lui și urmează multe evenimente frumoase în familia lor. În cadrul unui eveniment monden, WOWbiz s-a întâlnit cu Bursucu, unde au stat de vorbă și au aflat cea mai tare exclusivitate.

Bursucu nu s-a ferit și ne-a vorbit despre planurile sale pentru 2023, menționând că are în plan căsătoria.

"E posibil în anul 2023 să mă însor. E posibil. Nu știu exact. Deci, întrebarea care se pune la final de an este: Se însoară sau nu Bursucu în anul 2023? Rămâneți cu ochii pe noi. Pentru tine, în exclusivitate, îți spun că am dat inelul."", a declarat Bursucu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

3. Inna și Deliric

Bat clopote de nuntă pentru Inna și iubitul ei, Deliric. Cunoscuta artistă a anunțat recent, pe rețelele de socializare, că a fost cerută în căsătorie. Inna și Deliric au început anul cu dreptul. Dacă de când și-au oficializat relația au preferat să-și țină povestea de iubire departe de lumina reflectoarelor, acum artiștii au dorit să împărtășească și cu cei de acasă unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

Vedeta a publicat recent, pe contul personal de Instagram, mai multe fotografii, printre care și una cu inelul de logodnă: "Whaaaat? (n.r Ce?)", a fost mesajul pe care Inna l-a scris în dreptul imaginilor, semn că iubitul ei a reușit să o ia prin surprindere cu cererea în căsătorie.

4. Ramona Olaru și Cătălin Cazacu

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu se iubesc de mai bine de un an, iar cei doi au planuri mari de viitor. După ce asistenta TV a fost cerută de soție, acum tot ce le mai rămâne de făcut celor doi amorezi este organizarea nunții. Cei doi spun că nu s-au gândit la o dată exactă în ceea ce privește fericitul eveniment, însă cel mai probabil acesta va avea loc la începutul verii, anul acesta. Ceea ce ambii parteneri știu concret este că vor să facă nunta la malul mării, asta pentru că amândoi iubesc această locație.

"Data exactă nu, dar cu aproximație, pe la începutul verii viitoare. În România, dar la mare... Suntem îndrăgostiți de mare amândoi, așa că nu a fost foarte greu să alegem o locație.", au spus cei doi, în urmă cu un an, pentru Spynews.ro.

5. Maria Constantin și Robert Stoica

Maria Constantin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei, Robert Stoica. Artista este mai fericită ca niciodată, a fost cerută în căsătorie și urmează ca anul viitor să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu. Este nerăbdătoare să vină ziua cea mare și să se vadă mireasă din nou. Chiar dacă este la a treia căsnicie, cântăreața simte că acum nimeni și nimic nu mai poate sta în calea iubirii lor. Maria Constantin și Robert Stoica se iubesc necondiționat și sunt nerăbdători să devină, în mod oficial, soț și soție.

"Foarte bine mă simt cu inelul pe deget. Chiar acum vorbeam cu băieții din trupa mea și chiar vreau să scoatem o piesă strict pentru dansul mirilor, care să fie cântată la nunta noastră și care va fi ca un tip de invitație online. La anul va fi nunta, încă nu am stabilit data, pentru că trebuie să ne interesăm de local și așa mai departe, vom vedea mai târziu ce urmează. Sunt super fericită. Nu mă așteptam la treaba asta, nici măcar nu am bănuit. Nu am avut nici cea mai mică bănuială că asta urma să se întâmple.", a mărturisit Maria Constantin, anul trecut, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

