Benjamin Franklin este una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Statelor Unite, unul din Fondatorii Statelor Unite ale Americii. A fost diplomat, om de știință, inventator, filozof, profesor și om politic.

232 de ani de la moartea lui Benjamin Franklin

Franklin a fost cel care i-a convins pe englezi să retragă „Legea timbrului”, respectiv i-a convins pe francezi să intervină în Războiul de Independență al Statelor Unite de partea acestora. În Statele Unite ale Americii, a fost unul din semnatarii de frunte ai Declarației de Independență a Uniunii și al Constituției americane.

Benjamin Franklin s-a născut pe 17 ianuarie 1706 și a fost un tipograf, editor, autor, inventator, om de știință și diplomat american. A fost unul dintre Părinții Fondatori, a ajutat la redactarea Declarației de Independență. A reprezentat Statele Unite în Franța în timpul Revoluției Americane și a fost delegat la Convenția Constituțională.

A învățat să citească foarte devreme și a făcut un an la gimnaziu și altul sub un profesor particular, dar educația sa formală s-a încheiat la vârsta de 10 ani. La 12 a fost ucenic la fratele său.

Benjamin Franklin, "Părintele Fondator al unei Națiuni" [Sursa foto: Captură YouTube]

Stăpânirea sa în meseria de tipograf, de care a fost mândru până la sfârșitul vieții, a fost atinsă între 1718 și 1723. În aceeași perioadă a citit neobosit și a învățat singur să scrie eficient.

Începând cu anii 1730, el a contribuit la înființarea unui număr de organizații comunitare în Philadelphia, inclusiv o bibliotecă de împrumut, prima companie de pompieri din oraș, o patrulă de poliție și American Philosophical Society, un grup dedicat științelor și altor activități academice.

Franklin a organizat și miliția din Pennsylvania, a strâns fonduri pentru a construi un spital din oraș și a condus un program de asfaltare și iluminare a străzilor orașului. În plus, Franklin a jucat un rol esențial în crearea Academiei din Philadelphia.

Pe lângă electricitate, Franklin a studiat o serie de alte subiecte, inclusiv curenții oceanici, meteorologia, cauzele răcelii comune și refrigerarea. El a dezvoltat aragazul Franklin, care a furnizat mai multă căldură în timp ce folosea mai puțin combustibil decât alte sobe, și ochelari bifocali, care permit utilizarea la distanță și a citirii.

Părintele Fondator, Benjamin Franklin, a murit pe 17 aprilie 1790, în Philadelphia. La peste 200 de ani de la moartea sa, Franklin rămâne una dintre cele mai celebrate figuri din istoria SUA. Imaginea lui apare pe nota de 100 de dolari, iar orașele, școlile și afacerile din America sunt numite pentru el.

Benjamin Franklin a avut un rol esențial în Revoluția Americană

În 1754, la o întâlnire a reprezentanților coloniali, Franklin a propus un plan pentru unirea coloniilor în cadrul unui congres național. Deși planul a fost respins, a contribuit la stabilizarea bazelor pentru articolele Confederației, care a devenit prima constituție a Statelor Unite atunci când a fost ratificată în 1781.

În 1757, Franklin a călătorit la Londra în calitate de reprezentant al Adunării din Pennsylvania, în care a fost ales în 1751. În timp ce se afla în străinătate, guvernul britanic a început, la mijlocul anilor 1760, să impună o serie de măsuri de reglementare pentru a-și afirma un control mai mare asupra coloniilor sale americane.



Benjamin Franklin s-a întors la Philadelphia în mai 1775, la scurt timp după începerea Războiului Revoluționar și a fost selectat pentru a servi ca delegat la Al Doilea Congres Continental, organismul de conducere al Americii la acea vreme. În 1776, a făcut parte din comitetul de cinci membri care a ajutat la elaborarea Declarației de Independență, în care cele 13 colonii americane și-au declarat libertatea de sub dominația britanică.



sursă: history.com