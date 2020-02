29 Februarie 2020 este una dintre acele zile care se petrece o dată la patru ani şi este o zi specială şi plină de semnificaţii. Anii bisecţi sunt cei care au o zi în plus adăugată pentru a păstra anul calendaristic sincronizat cu anul astronomic sau cu cel sezonier.

29 Februarie 2020. Ce semnificaţie are anul bisect şi ce trebuie să faci în această zi

Anul bisect nu duce lipsă de superstiţii, ca oricare altă zi din an. Astfel, o legendă veche spune că în ziua de 29 februarie, femeile îl pot cere în căsătorie pe bărbatul iubit.

Legenda datează din Irlanda secolului V și spune povestea Sfintei Bridget care l-a rugat pe Sfântul Patrick să le permită femeilor, într-o singură zi din an, să-i ceară in căsătorie pe bărbaţi. Sfântul Patrick a hotărât ca ziua respectivă să fie 29 februarie. Tradiţia s-a păstrat secole de-a rândul, iar în secolul al XIII-lea a fost chiar adoptată ca lege în Scoţia, iar bărbatul care refuza cererea în căsătorie era amendat. În unele ţări, se consideră că 29 februarie ar putea să aducă noroc femeilor care se vor căsători în această zi.

Pe de altă parte, această legendă este contrazisă de credinţele populare care spun că nu este bine să vă căsătoriţi într-un an bisect pentru că există o mare probabilitate să divorţaţi destul de repede. Că tot veni vorba de divoţ, există o superstiţie şi pentru acesta: nu este bine să divorţaţi într-un an bisect pentru că veţi rămâne singur pentru o vreme îndelungată.

Tot din categoria ce nu este bine să faci într-un an bisect se numără şi schimbatul unui loc de muncă, rezidenţa sau culoarea părului. Nu este bine să fie demarate proiecte noi, precum construcţia unei case, o afacere sau achiziţii scumpe. Credinţa aparte spune că, o dată la patru ani, toate ciupercile din pădure devin otrăvitoare, de aceea, în acest an, ele nu trebuie culese.

Argintul este cel care ne fereşte de necazuri, de aceea se recomandă purtarea bijuteriilor din acest metal. Aceste podoabe ajută la întărirea aurei energetice.



Ce se întâmplă dacă te-ai născut la 29 februarie?

Ce se întâmplă cu oamenii care s-au născut într-un an bisect? Este întrebarea care stă pe buzele oamenilor, mai ales că 4,1 milioane de oameni din întreaga lume s-au născut în această zi.

Unii sugerează că cei născuţi înainte de amiază la 29 februarie ar trebui să sărbătorească ziua de naştere, la 28 februarie, pe când cei născuţi în după-amiaza şi seara zilei de 28 ar trebui să sărbătorească ziua lor specială la 1 martie (Ziua Sfântului David). Cei născuţi în jurul amiezii sunt mai puţin norocoşi atunci când vine vorba de a alege o parte.

Semnul zodiacal al unei persoane născute pe 29 februarie este Peşti, iar piatra preţioasă a zodiei este ametistul.