3 lucruri pe care sa le verifici atunci cand cumperi un Ford Mondeo SH

Daca nu esti primul proprietar al masinii, iti asumi riscul de a nu cunoaste istoricul vehiculului. Pentru a face o investitie inteligenta si a te bucura de un Ford Mondeo second hand potrivit cu nevoile tale, iti prezentam cateva aspecte de care sa tii cont in procesul de cautare si de achizitie.

Istoric

In afara de informatiile prezentate de dealerul sau persoana fizica dornica sa-ti vanda o masina, mai ai la dispozitie cateva modalitati de investigare a istoricului de rulare. In functie de vechimea masinii, de tara din care a fost cumparata si in care a rulat cei mai multi kilometri si de locul in care au fost efectuate reviziile periodice vei putea avea acces la o serie de informatii ce te pot ajuta sa-ti faci o imagine de ansamblu despre automobil. Pentru masinile inmatriculate in Romania, Registrul Auto Roman a lansat o aplicatie de istoric vehicul care iti arata interventiile din certificatul de inmatriculare, inspectiile periodice si, cel mai important, numarul de kilometri la care s-au facut. La nivel international exista aplicatii dedicate care iti arata inclusiv daunele suportate de masini. Abia dupa ce te-ai lamurit ca numarul de kilometri afisat in bord este real si masina nu a trecut prin accidente rutiere semnificative, poti trece la verificarea aspectului si functionarii masinii.

Aspect

Felul cum arata o masina spune multe despre grija pe care a avut-o proprietarul in exploatarea ei. Atentie, insa, acesta nu trebuie confundat cu incercarile de cosmetizare facute inainte de vanzare. Porneste de la exterior si analizeaza felul cum s-a comportat vopseaua si caroseria in timp. Micile imperfectiuni cum ar fi zgarieturile inerente traficului urban aglomerat nu trebuie sa te descurajeze, insa le poti folosi pentru a negocia o scadere de pret.

In schimb, concentreaza-te pe ceea ce conteaza cu adevarat: aparitia ruginii pe elemente de siguranta cum ar fi praguri sau stalpi este mult mai greu si mai costisitor de reparat. Pentru unele elemente de caroserie exista o varianta mult mai ieftina de inlocuire. Daca gasesti la un centru de dezmembrare Ford Mondeo de aceeasi generatie cu masina ta, poti cumpara o usa, o capota sau orice alt element, originale, cu garantia potrivirii, la un pret foarte bun.Daca mai e si aceeasi culoare, scutesti si manopera de vopsit. In afara de caroserie trebuie sa mai fii atent la anvelope si la aspectul motorului. Cauciucurile trebuie sa fie tocite uniform, semn ca sistemele de directie si franare sunt functionale. Atunci cand deschizi capota motorului, uita-te dupa pete, scurgeri si mizerie acumulata pe la garnituri. Daca lipsesc, masina este in regula.

Test drive

Atat pentru masinile noi, cat si pentru cele rulate, o parere finala poti avea doar dupa ce te-ai urcat la volan si ai parcurs cativa kilometri. Asa vezi cum se comporta masina in manevrele importante de accelerare, franare si schimbare a directiei de mers. Ai ocazia sa asculti motorul si sa observi felul cum schimba vitezele cutia manuala sau automata. Daca motorul, cutia de viteze, sistemele de franare si de directie si componentele electrice functioneaza corespunzator, atunci masina este de cumparat.

Cu fiecare lansare, noul Ford Mondeo atrage milioane de clienti din intreaga lume. Celor care nu au acces la o masina noua, sau nu doresc sa plateasca pretul de lista, le ramane varianta achizitiei second hand. Poti obtine aceleasi beneficii ale conducerii unei masini premium la un cost semnificativ mai mic. Totul este sa verifici temeinic istoricul, aspectul si functionarea masinii pe care o ai in fata.