3 metode prin care sa-ti creezi un website intr-un serviciu de gazduire web ieftina

Daca detii o afacere, mai mult ca sigur iti doresti sa extinzi prezenta acesteia in mediul online. Totusi, achizitionarea unui domeniu si a unui plan de gazduire web ieftina nu este suficienta. O alta etapa pe care trebuie sa o iei in calcul este construirea site-ului web.

Desi ai putea crede ca nu detii suficiente cunostinte tehnice in domeniu pentru a putea face asta, procesul este mult mai simplu in realitate. Iata 3 optiuni de care dispui!

1. Angajeaza un web designer

Daca iti doresti un site unic, exista nenumarati specialisti care creeaza site-uri web contra cost. Aceasta metoda nu necesita vreun efort din partea ta, insa investitia initiala ajunge la sume mari. Spre exemplu, cineva care se ocupa de crearea unei teme personalizate de la zero poate solicita chiar si peste 2,000$ pentru un singur proiect. Un design simplu si cu mai putine functii costa in jur de 300-500$. Alegerea finala depinde, in mod evident, de prioritatile tale de business si bugetul de care dispui.

2. Foloseste un website builder

Aceasta este o solutie rapida si disponibila la costuri foarte mici sau chiar gratuit in serviciul de gazduire web ieftina. In general, nu trebuie decat sa alegi un template care iti place. Nu poti crea un website foarte complex prin intermediul unui builder, dar in mod sigur vei avea cele mai importante pagini pregatite. Asadar, daca iti doresti sa creezi momentan un blog sau sa ajuti potentialii clienti sa te contacteze, poti face asta in aceeasi zi.

Nu este necesar sa inveti programare, deoarece totul se face prin intermediul unei interfete de tipul drag and drop. Prin urmare, trebuie doar sa selectezi elementele pe care le doresti si sa le stergi pe cele care nu-ti plac.

3. Instaleaza un CMS

Termenul „CMS” face referire la un sistem de gestionare al continutului. Acesta nu este chiar un website builder, pentru ca functiile puse la dispozitie sunt diferite.

De ce sa nu-ti creezi un website pe un server de gazduire gratuit?

De asemenea, se pot efectua modificari in limbaje precum HTML si CSS. Un CMS foarte apreciat in mediul online este WordPress. Acesta se poate instala intr-un plan de gazduire web ieftina direct din panoul de control, prin intermediul aplicatiei Softaculous.

Te gandesti sa deschizi un website complet gratuit, in ideea ca asa vei putea sa-ti extinzi afacerea fara riscuri? Aceasta este o greseala, deoarece posibilitatile tale de dezvoltare sunt extrem de limitate. Pe langa faptul ca domeniile de tipul .extensiegratuita.com nu ajung prea des in prima pagina, majoritatea utilizatorilor le vor evita. Cu alte cuvinte, site-ul tau va ajunge la un numar redus de persoane si nu poti face nimic in privinta asta. In plus, sunt afisate reclame care nu iti apartin, iar posibilitatile de monetizare raman inexistente.

Daca iti doresti o afacere stabila pe piata, cel mai bine ar fi sa folosesti un CMS sau un website builder. Tine cont sa alegi un plan de gazduire web ieftina de la un furnizor de incredere!