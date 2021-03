3 servicii pe care nu te asteptai sa le ofere o clinica stomatologica

In articol:

Intr-un astfel de moment, o vizita la medicul dentist trebuie sa devina prioritara. Iata 3 servicii la care nu te asteptai sa existe intr-o clinica stomatologica si ce beneficii ofera acestea!

1. Implanturi dentare subperiostale

In cazul implanturilor clasice sunt utilizate suruburi speciale din titan 100% biocompatibil, deoarece acestea inlocuiesc radacina dintilor lipsa intr-un mod eficient. Totusi, un asemenea tratament nu poate fi realizat celor care sufera de o resorbtie severa a osului maxilar sau mandibular.

Din fericire, se pot aplica implanturi subperiostale personalizate. Acestea utilizeaza un schelet ca o retea, care este realizat din titan de gradul 5 (100% biocompatibil) si construit cu ajutorul unui laser special. Pe langa faptul ca se ancoreaza direct in osul maxilarului sau mandibulei, dantura devine stabila chiar din primele 24 de ore. Initial, este realizat un model 3D al osului pacientului, iar apoi sistemul unic si personalizat muleaza produsul in conformitate cu acesta.

Scheletul din titan se fixeaza direct sub tesutul gingival, prin intermediul unor microsuruburi speciale, de asemenea 100% biocompatibile. In felul acesta, sunt evitate formatiunile anatomice si este garantata mai multa siguranta.

Lucrarea provizorie se ataseaza imediat, pacientul putand sa zambeasca si sa manance pe toata durata tratamentului. Ulterior, dupa 3-4 luni, se revine in clinica stomatologica pentru lucrarea fixa definitiva.

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

2. Proteza scheletata

Dupa cum sugereaza denumirea, aceste proteze contin un schelet metalic.

Desi la prima vedere par lipsite de confort, aliajele speciale permit o lucrare de dimensiuni reduse si o stabilitate superioara. Suprafetele extinse nu se observa in momentul in care proteza este fixata, deoarece raman pozitionate sub limba sau pe cerul gurii.

De asemenea, aspectul dintilor este in continuare unul placut si in momentul vorbirii. Aceste proteze se pot ancora prin sisteme speciale cu capse sau prin crosete turnate in laboratorul dentar si nu au contraindicatii.

Dintii naturali nu sunt afectati pe termen lung, fiindca nu mai sunt la fel de apasati. Aceasta proteza poate fi scoasa pentru igienizare si are un cost accesibil intr-o clinica stomatologica profesionala. Aplicarea sa este recomandata in situatiile in care nu exista posibilitatea inserarii unor implanturi dentare. Totusi, nu se poate utiliza un astfel de tratament pentru pacientii carora le lipsesc toti dintii de pe arcada.

3. Endodontie

Procesul de endodontie presupune un tratament pe canal, care are loc prin scoaterea nervului si prin plombarea acestuia. Succesul unui asemenea tratament depinde foarte mult de materialele folosite si de experienta medicului endodont. Datorita evolutiei tehnologice, se poate face masurarea exacta a lungimii, iar miscarea acelor este una vizibila.

Tratamentele complexe pot fi efectuate mai eficient cu un microscop de ultima generatie LEICA cu camera HD 4K. Acesta mareste de pana la 25 de ori fiecare zona si furnizeaza o lumina suficient de puternica pentru o analiza detaliata. Utilizarea aceluiasi dispozitiv permite salvarea multor dinti care aveau initial un prognostic rezervat, datorita sigurantei si preciziei.

Cum alegi cea mai buna clinica stomatologica?

Fiecare clinica dentara este diferita, iar calitatea serviciilor nu se ridica intotdeauna la nivelul asteptarilor. Astfel, este necesar sa iei aceasta decizie cu grija. O clinica stomatologica profesionala, asa cum este dentalpremier.ro, indeplineste cele mai inalte standarde internationale in tehnologia dentara si dispune de medici specialisti si o echipa profesionala.