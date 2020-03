3 sfaturi pentru transformarea camerei copilului

Camera copilului tau este spatiul sau personal, o lume magica in care poate crea, visa, se poate juca si pune la cale tot felul de nazbatii. Aceasta incapere este locul in care se simte liber sa creeze opere de arta și in care poate da frau liber imaginatiei, asadar nu este neobisnuit sa doresti sa ii transformi camera intr-un basm și sa iti pui la treaba si tu creativitatea, ca parinte. Pe piata exista atat de multe variante de mobila, decoratiuni, jucarii, culori, perdele, covoare etc. destinate camerei copilului, incat se poate dovedi destul de dificil sa ii amenajezi incaperea astfel incat sa-i placa cu adevarat si in acelasi timp sa includa toate elementele importante pentru a fi o incapere sigura, practica.

Daca ai ajuns in punctul in care trebuie sa schimbi aspectul camerei in conformitate cu varsta copilului, atunci este bine sa ai in vedere cateva aspecte esentiale, de la piesele centrale de mobilier, pana la culorile peretilor si stilul general al incaperii. Daca cel mic a trecut de varsta de patru, cinci ani si se pregateste de scoala, atunci nu ar fi indicat sa-si petreaca timpul intr-o camera decorata ultima data pe vremea cand era bebelus.

Schimbarea culorilor

In acest sens, iata trei idei utile, accesibile din toate punctele de vedere si usor de pus in practica pentru a aduce decorul camere in prezent.

Daca peretii sunt albi si dau senzatia de mediu steril, poate ar fi cazul sa le schimbi coloristica avand in vedere totodata si dorintele copilului. Bineinteles, daca vrea o camera roz aprins sau verde fosforescent asta nu inseamna ca este cea mai buna varianta, insa poti alege alte nuante mai calme, care sa ofere un efect vizual placut, relaxant. Poti opta de exemplu pentru bleu spre albastru, tonuri de bej, gri deschis, galben deschis, verde pal, liliachiu, roz prafuit etc. Aceste culori vor crea o atmosfera vesela, dar in acelasi timp il vor ajuta pe cel mic sa se concentreze mai bine și nu-i vor obosi ochii, asa cum poate face rosul de exemplu.

Alegerea unei mobile multifunctionale

Spre deosebire de alte elemente, mobila pentru camera copilului este o investitie pe termen lung, asadar ar trebui sa o poata utiliza si pe masura ce creste. In acest sens ar fi bine sa mergi pe ideea de multifunctionalitate in momentul in care ai de ales intre diverse paturi pentru copii, birouri, scaun etc. Acestea ar trebui sa fie reglabile, sa nu se demodeze prea curand, sa aiba cateva spatii de depozitare (rafturi, lada etc.), ori chiar tablite sau alte jocuri interactive incorporate.

Transformarea camerei copilului in functie de pasiunile sale

Cand alegi mobila este esential sa ai in vedere si siguranta copilului, asadar este recomandat sa optezi pentru piese de mobilier cu colturi rotunjite sau tapitate cu putin burete pe interior, in care sa nu se poata rani. Totodata, postura copilului la birou este foarte importanta pentru o dezvoltare armonioasa - ar fi bine ca biroul sa aiba o inaltime potrivita dupa cea a copilului, iar scaunul sa se poata regla si sa aiba un spatar care sa-i sustina nu doar zona lombara, ci si spatele cat mai drept.

Daca a ajuns deja la varsta la care are o inclinatie spre un anumit hobby sau materie precum istoria, geografia, desenul etc., nu ar fi rau sa amenajezi si sa delimitezi o zona a camerei cu diverse imagini cu tematici diferite de la sport, geografie, desene, pana la univers, natura etc. Mai mult decat atat, poti transforma un perete in propriul lui bloc de desen - pe piata de profil vei gasi diverse tipuri de tapet pe care copilul poate desena, scrie sau picta tot ceea ce isi doreste.

In concluzie, nu este obligatoriu ca o data la doi, trei ani sa schimbi absolut toate elementele din camera copilului, atat timp cat le alegi atent avand in vedere multifunctionalitatea lor, modele ce pot ramane in trend mai multi ani si culori predominante calde, potrivite pentru mai multe grupe de varsta.