3 trucuri pentru o tinuta eleganta, in tendinte

Iti plac tinutele elegante si vrei sa fii mereu la moda? Din fericire, nu este greu sa obtii un look care se potriveste indiferent de evenimentul la care participi. Daca barbatii ies din impas cu un costum croit impecabil si o pereche de pantofi din piele, femeile au la dispozitie o gama variata de articole vestimentare si

accesorii.

Nu stii cum sa compui un outfit ireprosabil? Descopera cele mai utile trucuri pentru o tinuta eleganta si in tendinte, ca sa arati grozav!

Include in garderoba articole vestimentare clasice

Ca sa creezi un outfit elegant, ai nevoie de hainele potrivite. Pentru a construi tinute de vis, ar fi bine sa pui accent pe articolele clasice, care nu se demodeaza niciodata. Ai la dispozitie tricouri si bluze uni, jachete simple, sacouri inchise la culoare sau jeansi si pantaloni fara aplicatii.

Din gama articolelor elegante fac parte si rochiile midi sau lungi, fustele plisate si costumele de dama croite pe masura ta. Nu uita nici de paltoanele subtiri sau din lana, pe care sa le porti in functie de sezon. Iti plac camasile? Poti sa investesti in modele clasice, pe alb sau negru, care se potrivesc cu fuste, jeansi sau pantaloni din stofa.

Investeste in accesoriile corecte

Pentru a pune la punct o tinuta eleganta, merita sa continui accesorizarea cu ajutorul unei genti. In functie de outfit si de eveniment, poti alege dintre genti de zi, din piele sau modele elegante, de seara, de tip clutch.

Pe langa geanta, in tinutele elegante se potrivesc si esarfele din matase, care se pot atasa la gat, in par sau chiar pe bareta unei genti. Este esential sa ai si bijuterii elegante, care se remarca prin design. De pilda, poti opta pentru ceasuri si bijuterii din aur de la Bijuteria Gia, care se potrivesc de minune cu orice tinuta eleganta.

Tinutele elegante nu trebuie sa fie accesorizate in exces. De exemplu, daca porti cercei mari, lasa deoparte colierul extravagant. Totodata, daca-ti plac inelele, combina-le cu un ceas simplu si nu mai adauga bratari.

Alege incaltamintea potrivita

Nicio tinuta eleganta nu este completa fara pantofi, asa ca merita sa-i alegi pe cei mai potriviti. Ca sa afisezi o imagine eleganta, poti sa renunti la incaltamintea sport si sa pui accent pe modelele elegante.

Astfel, achizitioneaza cel putin o pereche de pantofi stiletto negri sau una nude, care arata impecabil in ansambluri stilistice elegante. Fie ca porti rochii, fuste sau pantaloni, pantofii stiletto cu toc arata minunat in tinute de zi sau de seara. In cazul in care nu te simti confortabil pe tocuri, opteaza pentru balerini de calitate, din piele. Acestia pot fi integrati in outfituri elegante, in sezonul cald, alaturi de jeansi, rochii de zi sau fuste midi si lungi.

Mai mult, ai nevoie si de sandale, unele dintre cele mai feminine perechi de pantofi din garderoba. Cele mai populare sunt sandalele din piele lacuita si piele intoarsa, care se poarta cu orice articol vestimentar. Daca vrei sa atragi atentia la un eveniment, ai la indemana si cizmele lungi, cu toc inalt, pe care sa le combini cu rochii sau fuste midi, dar si botinele, perfecte pentru anotimpul rece.

Toate aceste trucuri te ajuta sa construiesti tinute elegante fara cusur! Indiferent de varsta sau de ocazie, tine cont de sfaturile noastre si vei obtine un outfit in care te simti perfect.